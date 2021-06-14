الإثنين 14 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاستخبارات الإيرانية رداً على تصريحات أحمدي نجاد: «توهمات ذاتية»

محمود أحمدي نجاد
محمود أحمدي نجاد

قال المساعد الخاص لوزير الاستخبارات الايرانية، إن تصريحات الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد الأخيرة، حول نفوذ إسرائيل في أجهزة المخابرات والأمن الإيرانية جاءت بسبب توهمات ذاتية. 

ووفقاً لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ايسنا، إشار المسؤول الاستخباراتي الإيراني، نصح أحمدي نجاد بـ"متابعة العلاج النفسي وإزالة الهلوسة".

وكان الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد قد قال في مقابلة بالفيديو نشرت في الأيام القليلة الماضية، إن المسؤول الأعلى المكلف بالتصدي للجواسيس الإسرائيليين في وزارة الاستخبارات، "هو نفسه جاسوس إسرائيلي".

وأضاف أحمدي نجاد أيضا أنه إذا كانت إسرائيل قادرة على تنفيذ عمليات معقدة في إيران وسرقة أهم الوثائق النووية والفضائية من مراكز حساسة، فإن عدم الكشف عن أسماء الجواسيس هو بسبب نفوذ شبكة واسعة من هؤلاء الجواسيس.

وجاءت تصريحات أحمدي نجاد بعد أن قدم الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الإسرائيلية (موساد)، يوسي كوهين، يوم الخميس الماضي في مقابلة له، تفاصيل عملية سرقة أرشيف النووي الإيراني.

وقال كوهين إن 20 من عملاء الموساد الذين شاركوا في العملية ما زالوا على قيد الحياة وبعضهم فر من إيران.

وبحسب هذا المسؤول الكبير في الموساد، لم يكن أي من الـ20 إسرائيليا أو يهوديا. وأكد كوهين أن الموساد كان يخطط للعملية منذ عامين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في مايو 2018 سرقة الأرشيف النووي الإيراني من منطقة تورقوز آباد في العاصمة الإيرانية طهران، قائلاً إنه تم من خلال عملية سرية، سرقة "أكثر من نصف طن من الأدلة"، بما في ذلك 55000 وثيقة محفوظة على 183 قرصًا مضغوطًا، تتعلق بأبحاث إيران النووية السرية ضمن مشروع "عماد".

ووفقا لتقارير إعلامية تم نقل هذه الوثائق بواسطة شاحنتين صغيرتين إلى جمهورية أذربيجان المجاورة لشمال غرب إيران وثم إلى تل أبيب، إلا أن باكو فندت ما تردد حول مساهمتها في هذه العملية.

المساعد الخاص الاستخبارات الإيرانية تصريحات الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد إسرائيل

الأكثر قراءة

تأييد أحكام الإعدام على «حجازى والبلتاجى» وعدد من قيادات الإخوان فى «فض رابعة»

المتهم بالتحرش بطفل فى قطار الصعيد: «إديته بقشيش واللى حصل بالتراضى»

البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

بدء المباحثات الرسمية بين مصر وقطر فى الدوحة بحضور «شكرى»

سد الترعة.. ضبط تاجر ألقى نصف طن طماطم في مجرى مائى بالشرقية

الإعلان عن الفائزين فى ترشيحات جوائز النقاد للأفلام العربية 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. عد تنازلى

الحسين عبدالرازق

عن الفيديوهات والكفتة!

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

عيساوى فريج وزير عربى بالحكومة الإسرائيلية الجديدة

آلاف الإسرائيليين يحتفلون فى تل أبيب والقدس بعد الإطاحة بنتنياهو

أنجيلا ميركل: أتطلع للعمل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت