الإثنين 14 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا تسجل 225 إصابة و4 وفيات بفيروس كورونا

كورونا
كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم الاثنين، تسجيل 225 إصابة جديدة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، و310 حالات شفاء خلال 24 ساعة الأخيرة.

وذكرت بوابة الوسط الليبية أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 189 ألفا و284 حالة، والشفاء إلى 174 ألفا و976 حالة، والوفيات إلى 3165 حالة.

وقد كشف سجل المركز الليبي لمكافحة الأمراض، أمس الأحد، 297 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 189 ألفا و59 حالة.
وذكر المركز- في بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية - أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 3161 حالة، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 232 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 174 ألفا و666 شخصا.

إصابات كورونا حول العالم
كما ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في العالم ارتفع إلى 175 مليونا و965 ألفا و974 حالة.

وأفادت الجامعة- حسبما نقلت قناة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الإثنين- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و 804 آلاف و234 حالة.
 

المركز الوطني لمكافحة الامراض كوفيد اللقاح كورونا ليبيا

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