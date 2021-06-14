الإثنين 14 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

من شابه أباه.. موضة أطفال هذا الصيف مستوحاة من ملابس الآباء

ملابس الأطفال
ملابس الأطفال

"من شابه أباه فما ظلم".. ربما سمعت بيوت الأزياء العالمية بهذا المثل المصري وقررت تطبيقه في آخر صيحتها من موضة ملابس الأطفال الصيفية وتحديدًا الذكور منهم، فعمل المصممين على إعداد رجل المستقبل على طريقة والده المفضلة في ارتداء الملابس.

 

في الإصدارات التي شاهدناها لإطلالات الرجال في ربيع وصيف 2021 رأينا الكثير من البلوفرات الناعمة التي تضفي أناقة محببة على الرجال تليق بالحفلات المسائية والخروجات الشبابية.

 

ملابس الأطفال مستوحاة من الأباء

وقد قامت شركات الأزياء بإطلاق خطوط إنتاج للأطفال الذكور تشبه خطوط الرجال وتتمتع بالأناقة وتمنح الطفل الراحة المطلوبة خاصة أنها مصنوعة من خامات طبيعية.

 

1- إطلالة من برونيلو كوتشينيلي Brunello Cucinelli:

- بلوفر ناعم يعكس نمط الحياة السريع والمعاصر.

- تقليم أنيق ولون يجمع بين البني والأبيض.

- تم تنسيقها مع بنطلون من قماش مرن وقصة فضفاضة

 

2- إطلالة من مجموعة "تومي هيلفيجر" Tommy Hilfiger "ميامي فايبز" Miami Vibes:

- صُممت للصغار الذين يرغبون في الانطلاق بمغامرات صيفية شيّقة.

- ملابس تمنح راحة مُطلقة بفضل قماش تي إتش فليكس

- الأقمشة القابلة للتجدد في 4 اتجاهات.

 

3- إطلالة "ثانية" من مجموعة "تومي هيلفيجر" Tommy Hilfiger "ميامي فايبز" Miami Vibes.

- تتميز الكنزة بتقليمات مرحة.

- تم تنسيقها مع شورت برمودا لتمنح الطفل الراحة المثالية. 

 

الإطلالة الكاجوال Casual Look

لا يخلو موسم الصيف من إطلالات كاجوال تهدف إلى منح الرجل الأنيق الراحة المنشودة، هذه الإطلالة لها مثيل مشابه في شركات الأزياء للأطفال.

 

4- إطلالة رياضية من برونيلو كوتشينيلي Brunello Cucinelli

- جاكيت رياضي وبنطلون رياضي من القطن

- قصات مسترخية لضمان الراحة

- تي شيرت أنيق

 

5- إطلالة من "تومي هيلفيغر" Tommy Hilfiger "ميامي فايبز" Miami Vibes

- جاكيت على شكل قميص فوق بلوفر بألوان فاقعة.

- بنطلون أبيض بقصة مستقيمة أنيقة من قماش يتمدد لضمان حرية الحركة.

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