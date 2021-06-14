العثور على جثة شاب في ترعة الإسماعيلية بالقليوبية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن القليوبية من انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا في ترعة الإسماعيلية دائرة مركز الخانكة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة العام لاتخاذ اللازم.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة يفيد بلاغا من مواطن يدعى " شعبان مصطفى احمد " يفيد غرق أحد الاشخاص فى ترعة الإسماعيلية بمنطقة كفر حمزه دائرة المركز

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الأنقاذ النهرى العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات وقوات الإنقاذ، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب يدعى "حسين م ا " 26 سنه يرتدى بنطلون جينز وحافى القدمين وعارى باقى الجسد ولا توجد به أي إصابات ظاهرية وتم التعرف على الجثة بمعرفة والده ويدعى " محمود ا ح"، عامل.

ونقلت الجثة إلى مستشفى الخانكة العام لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة، وقررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرتها والتصريح بالدفن عقب ذلك.

على جانب آخر، كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية لغز العثور على جثة شاب بالرياح التوفيقى بمنطقة المنيرة التابعة لدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وتبين من التحقيقات نشوب مشادة بين المجني عليه وشاب آخر تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بضربه بعصا "شومة" على رأسه ففقد وعيه وألقى به في الرياح التوفيقي

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، اخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ بتغيب شاب من قرية المنيرة دائرة المركر، وجرى العثور على جثته طافية بالرياح التوفيقي، وانتشالها بواسة فرق الإنقاذ النهري.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتشكل فريق بحثي بمشاركة المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، والذي تمكن من كشف ملابسات الواقعة.

وبالفحص والمعاينة تبين، الشابين تقدما لخطبة فتاة بقرية المنيرة دائرة المركز، ففضلت أسرة الفتاة المجني عليه "إسلام ع"، 16 عاما، بدلا من المتهم "إ.ي"، 18 عاما، فتحدث المتهم إلى المجني عليه تليفونيا لترك الفتاة إلا انه رفض ذلك، فقابله وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها الخطيب الأول بضرب المجنى عليه بعصا "شومة" على رأسه ففقد وعيه فى الحال، ثم ألقى المتهم به بالرياح التوفيقى ليلقى مصرعه غرقا، وجرى انتشال الجثة، وضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وبإرشاده جرى ضبط أداة الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة.