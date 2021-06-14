الإثنين 14 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يشترط اعتماد «سبوتنيك- V» من الصحة العالمية قبل توريده

لقاح سبوتنيك في
لقاح سبوتنيك في

أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية أن توريد لقاح (سبوتنيك- V) الروسي سيجري بعد اعتماده من منظمة الصحة العالمية.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي- في تصريح أوردته قناة (السومرية) الإخبارية، اليوم الاثنين- إنَّ اللقاح الروسي لم يحصل حتى الآن على اعتمادية منظمة الصحة العالمية، وبعد إقراره من قبل المنظمة ستجرى مفاوضات مع الشركة المنتجة لغرض توريده إلى العراق.

على صعيد متصل، استبعد الحلفي التعاقد على استيراد لقاح "موديرنا" بسبب ارتفاع كلفته، وعدم وجود فوارق مع اللقاحات المستعملة حاليا، موضحا أن وزارة الصحة العراقية لم تجرِ حاليا أي مفاوضات مع شركة "موديرنا" للتعاقد على استيراد لقاحها المنتج.

وبيّن أن الأسباب تعود إلى ارتفاع كلفته إلى ثلاثة أضعاف لقاح "فايزر"، وأن الوزارة ستواجه إشكالات عديدة من الناحية المادية في حال التعاقد.

اللقاح الروسي مدير الصحة العامة كورونا روسيا العراق

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