العراق يشترط اعتماد «سبوتنيك- V» من الصحة العالمية قبل توريده

أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية أن توريد لقاح (سبوتنيك- V) الروسي سيجري بعد اعتماده من منظمة الصحة العالمية.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي- في تصريح أوردته قناة (السومرية) الإخبارية، اليوم الاثنين- إنَّ اللقاح الروسي لم يحصل حتى الآن على اعتمادية منظمة الصحة العالمية، وبعد إقراره من قبل المنظمة ستجرى مفاوضات مع الشركة المنتجة لغرض توريده إلى العراق.

على صعيد متصل، استبعد الحلفي التعاقد على استيراد لقاح "موديرنا" بسبب ارتفاع كلفته، وعدم وجود فوارق مع اللقاحات المستعملة حاليا، موضحا أن وزارة الصحة العراقية لم تجرِ حاليا أي مفاوضات مع شركة "موديرنا" للتعاقد على استيراد لقاحها المنتج.

وبيّن أن الأسباب تعود إلى ارتفاع كلفته إلى ثلاثة أضعاف لقاح "فايزر"، وأن الوزارة ستواجه إشكالات عديدة من الناحية المادية في حال التعاقد.