8 حملات لرفع كفاءة منظومة الإنارة بشوارع وطرق قرى المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملاتها لرفع كفاءة منظومة الإنارة بشوارع وطرق قري المركز حيث نظمت 8 حملات بالقري وقامت بصيانة وإصلاح 60 كشاف وتركيب لمبات ليد جديدة وذلك لرفع كفاءة انارة الشوارع والطرق العامة حفاظا علي ارواح المواطنين وتسهيلا لحركة المركبات علي هذه الطرق

وقامت الوحدة المحلية لقرية دمشير بتنفيذ حملة مكثفة شملت طرق وشوارع بقري نزلة الفلاحين ودمشير اسفرت عن صيانة جميع الطرق والشوارع واصلاح الكشافات المعطلة بهذه الطرق، والتي بلغت 10 كشافات وذلك تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا.

وفي سياق متصل قام قسم الانارة ببني محمد سلطان باصلاح وصيانة الكشافات وتركيب 20 كشاف،ولمبةليدجديدبواقع10لمبات.ليد جديد واصلاح10 كشافات بالمبة بطريق طراد النيل حتي نهاية حدود مجلس بني محمد سلطان شرفا وطريق ابو قرين وطريق مجري الحجر وشارع كنيسة دوار شعراوى الجديدة.

وبقرية البرجاية تمت صيانة اعمدة الانارة العامة بطريق مصر اسوان وبطريق طراد النيل واعلي كوبري دماريس وكوبري البرجاية في اطار الخطة الموضوعه لرفع كفاءة شبكة الانارة العامه حيث تمكنت سيارة الكهرباء من انارة واصلاح 30 كشاف بنطاق طرق الوحدة المحلية لقرية البرجاية .

وتواصل قري نزلة حسين وصفط الخمار وبني احمد الغربية وطوخ الخيل وتلة وبني محمد سلطان العمل علي مدار الساعة تنفيذا لتوجيهات السيد العميد محمد صلاح رئيس المدينة بالاهتمام لانارة الطرق الواصلة بين القري بعضها وبعض وكذلك مدخل الطرق الإقليمية ( الصحراوي الغربي والصحراوي الشرقي).وذلك حفاظا علي الارواح وحدا من مخاطر الحوادث علي هذة الطرق.

ومن جانبه أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف أعمال صيانة وإصلاح وتركيب أعمدة الإنارة والكشافات ولمبات الليد بالطرق والشوارع الرئيسية المؤدية للطرق للحد من وقوع الحوادث ليلا.

حملات لرفع كفاءة منظومة الإنارة

حملات لرفع كفاءة منظومة الإنارة

حملات لرفع كفاءة منظومة الإنارة

حملات لرفع كفاءة منظومة الإنارة

حملات لرفع كفاءة منظومة الإنارة