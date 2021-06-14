فريق صيادلة جامعة قناة السويس يفوز بالمركز الثالث في مبادرة هيئة الدواء

أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس عن فوز فريق مستشفى الجامعة التخصصي بالمركز الثالث في مبادرة الرعاية الصيدلية ممارسات دوائية متميزة ( ١٠٠ مشروع )، والتي نظمتها هيئة الدواء المصرية.

وأضاف الدكتور هاني الدمياطي مدير مستشفى الجامعة التخصصي، إن المبادرة تستهدف لرفع وعي كافة الصيادلة من أجل ممارسات دوائية جيدة لصيادلة المؤسسات الحكومية والخاصة والصيادلة الإكلينكيين .

وأكدت الدكتورة مروة الجمل رئيس فريق الصيادلة بالمستشفى ومدير الإمداد الطبي أن المبادرة تهدف كذلك لرفع وعي المجتمع والصيادلة حديثي التخرج من خلال البرامج التأهيلية المتاحة ضمن المبادرة وهي كما يلي:

الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، الصيدلة الإكلينيكية، تخصص رعاية مركزة، كبار الممارسات الصيدلية في تخصص الأورام، تأهيل الصيادلة الجدد للممارسات الدوائية الجيدة بالمنشآت الصحية، والتثقيف الدوائي.

هذا ويضم فريق صيادلة مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي الصيادلة علياء عادل علي- داليا سيد خلف- حسام الدين مصطفى محمد- مروة ابو بكر سلامة.

وعلى جانب آخر، أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، عن إنشاء مركز الألسن للتدريب والترجمة "ACTT" بكلية الألسن كنموذج فريد لتعليم وتعلم اللغات المختلفة، وذلك بعد موافقه المجلس الأعلى للجامعات بقرار رقم ٥، إيماناً من الجامعة بدورها الرائد والفعال لخدمة المجتمع بإقليم القناه.

وأضاف الدكتور حسن رجب عميد كليه الألسن، أن المركز اُنشئ لتطبيق الرساله التنويريه والثقافية واللغويه بمنطقه القناه بهدف الارتقاء بالمستوى اللغوى للمهتمين بتعليم اللغات الاجنبيه ،وتحسين وتجويد استخدام اللغات فى المواقف اليوميه والحياتيه لتحسين مهارات التحدث والاستماع من خلال مناهج حديثه ومعامل متطوره .

ويقدم المركز مجموعة من الدورات التدريبية فى تدريس مختلف اللغات "الانجليزية، والفرنسية، والألمانية، والصينية، والروسية، و الايطالية، والاسبانية، والكورية، واللغات الشرقية التركية والفارسية" للمستويات الأولية حتى المتقدمة، ويحصل المتدرب علي شهادة معتمدة من كلية الألسن.