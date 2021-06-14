4 وفيات و1837 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الإمارات

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الإثنين، 1837 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا، و1811 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة- وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"- أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 599 ألفا و823 حالة، والوفيات إلى 1730 حالة، والشفاء إلى 579 ألفا و45 حالة.

أما أمس الأحد، فأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 1726 حالة .

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 1969 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 597 ألفا و986 حالة.

ولفت البيان إلى أن 1946 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 577 ألفا و234 حالة.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت المنظمة، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.