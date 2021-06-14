الإثنين 14 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تقدم 6.8 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن وزير الحوكمة الرقمية اليوناني كيرياكوس بييراكاكيس اليوم الاثنين، أن اليونان قدمت ما لا يقل عن 6.8 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا حتى الآن.

وقال بييراكاكيس - وفقا لما أوردته صحيفة (كاثمريني) اليونانية - إن البلاد ستفتح منصة لتسجيل تطعيم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا، متوقعا أن يتم تلقيح نصف السكان اليونانيين بحلول نهاية الصيف.

وسجلت اليونان أمس الأحد 297 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 17 حالة وفاة، فيما وصل إجمالي حالات الإصابة بالوباء حتى الآن 414 ألفا و 933 حالة.

تعليمات منظمة الصحة العالمية 

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت المنظمة، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن. 

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ويأتي هذا فيما أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 175.76 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و954147.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.
 

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