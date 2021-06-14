المتهم بالتحرش بطفل في قطار الصعيد: «اديته بقشيش واللي حصل بالتراضي»

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم بالتحرش بطفل داخل قطار الصعيد، ومثل المتهم بارتكاب فعل فاضح في أحد قطارات الصعيد أمام جهات التحقيق، وجرى مواجهته بالفيديو المنشور له اثناء الفعل الفاضح و اعترف المتهم خلال التحقيقات، أنه منح الصبي "بقشيشا" سخي مقابل ما فعله به وكان الأمر بالتراضي، بحسب ماذكرته مصادر قانونية لـ "الدستور".

- ضبط المتهم بعد فحص الفيديو المتداول

و تمكّنت قوات المباحث بوزارة الداخلية من ضبطه، بعد فحص الفيديو، المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتتبع خط سير وفحص كاميرات المراقبة في المحطات حتى تمكّنت من تحديد هوية المتهم، وتمّ استئذان النيابة العامة، وألقى القبض على المتهم، واعترف المتهم فى محضر الشرطة قائلًا: :أنا عندي كبت، ومكنتش عارف إن حد بيصورني، وعرفت ان الفيديو على النت واتفضحت".

- تفاصيل الواقعة

و كشفت التحقيقات الأولية أن المتهم سمسار من محافظة سوهاج، في العقد الرابع من العمر، وتعود تفاصيل الواقعة عندما تحرش أحد الأشخاص بطفل داخل عربة قطار متجه إلى الصعيد، حيث استدرج الجاني أحد الباعة الجائلين وتحرش به أمام أعين المواطنين في تصرف غريب نال استهجان كثيرين، داخل القطار رقم 1008 المتجه من محافظة الجيزة إلى محافظة أسوان.

و تمكن قطاع الأمن العام، من القبض على مرتكب الفعل الفاضح داخل قطار "الجيزة - أسوان"، وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ارتكاب أحد الأشخاص أفعال منافية للآداب مع أحد الصبية داخل أحد القطارات، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من تحديد وضبط مرتكب الواقعة سمسار ومقيم دائرة مركز شرطة سوهاج، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

و كشفت مصادر أمنية، أنَّ المتهم تمّ وضعه تحت الحراسة الأمنية المشددة، وتوجهت قوة أمنية من مباحث سوهاج وشرطة النقل والمواصلات إلى سرايا النيابة لعرضه على الجهات المختصة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

و كانت قوات الأمن تحفظت على المتهم، والفيديو الذي وثق الواقعة، وقررت الجهات الأمنية تحت إشراف اللواء عبد الحميد ابو موسى، مدير مباحث سوهاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.