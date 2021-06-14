الإثنين 14 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المتهم بالتحرش بطفل في قطار الصعيد: «اديته بقشيش واللي حصل بالتراضي»

متحرش قطار الصعيد
متحرش قطار الصعيد

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم بالتحرش بطفل داخل قطار الصعيد، ومثل المتهم بارتكاب فعل فاضح في أحد قطارات الصعيد  أمام جهات التحقيق، وجرى مواجهته بالفيديو المنشور له اثناء الفعل الفاضح و اعترف المتهم خلال التحقيقات، أنه منح الصبي "بقشيشا" سخي مقابل ما فعله به وكان الأمر بالتراضي، بحسب ماذكرته مصادر قانونية لـ "الدستور".

- ضبط المتهم بعد فحص الفيديو المتداول

و  تمكّنت قوات المباحث بوزارة الداخلية من ضبطه، بعد فحص الفيديو، المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتتبع خط سير وفحص كاميرات المراقبة في المحطات حتى تمكّنت من تحديد هوية المتهم، وتمّ استئذان النيابة العامة، وألقى القبض على المتهم، واعترف المتهم فى محضر الشرطة قائلًا: :أنا عندي كبت، ومكنتش عارف إن حد بيصورني، وعرفت ان الفيديو على النت واتفضحت". 

 - تفاصيل الواقعة

و كشفت التحقيقات الأولية أن المتهم سمسار من محافظة سوهاج، في العقد الرابع من العمر، وتعود تفاصيل الواقعة عندما تحرش أحد الأشخاص بطفل داخل عربة قطار متجه إلى الصعيد، حيث استدرج الجاني أحد الباعة الجائلين وتحرش به أمام أعين المواطنين في تصرف غريب نال استهجان كثيرين، داخل القطار رقم 1008 المتجه من محافظة الجيزة إلى محافظة أسوان.

و تمكن قطاع الأمن العام، من القبض على مرتكب الفعل الفاضح داخل قطار "الجيزة - أسوان"، وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ارتكاب أحد الأشخاص أفعال منافية للآداب مع أحد الصبية داخل أحد القطارات، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من تحديد وضبط مرتكب الواقعة سمسار ومقيم دائرة مركز شرطة سوهاج، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

و كشفت مصادر أمنية، أنَّ المتهم تمّ وضعه تحت الحراسة الأمنية المشددة، وتوجهت قوة أمنية من مباحث سوهاج وشرطة النقل والمواصلات إلى سرايا النيابة لعرضه على الجهات المختصة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

و كانت قوات الأمن تحفظت على المتهم، والفيديو الذي وثق الواقعة، وقررت الجهات الأمنية تحت إشراف اللواء عبد الحميد ابو موسى، مدير مباحث سوهاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

 

النيابة العامة التحرش بطفل فعل فاضح قطار تحرش

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

بدء المباحثات الرسمية بين مصر وقطر فى الدوحة بحضور «شكرى»

ضبط المتهم بالتحرش بطفل داخل قطار الصعيد

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

مصر تحقق المعادلة الصعبة بالحفاظ على صحة المواطنين واستمرار العمل (إنفوجراف)

الأحد.. بدء تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى ببرج العرب الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. عد تنازلى

الحسين عبدالرازق

عن الفيديوهات والكفتة!

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

عيساوى فريج وزير عربى بالحكومة الإسرائيلية الجديدة

آلاف الإسرائيليين يحتفلون فى تل أبيب والقدس بعد الإطاحة بنتنياهو

أنجيلا ميركل: أتطلع للعمل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت