7 أغسطس عمومية الاتحاد التعاوني الزراعي

أكد ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أنه تقرر عقد جمعية عمومية للاتحاد التعاوني الزراعي 7 أغسطس المقبل لوضع حلول عاجلة لقضايا والمشكلات المتعلقة بالقطاع الزراعي وتفويض هيئة مكتب الاتحاد بتحديد مكان الانعقاد وبحث مواد الاتحاد التي تتعارض مع إنشاء نقابة عامة للفلاحين وإضافة إليها العمالة الزراعية المؤقتة.

وأشار "حمادة" في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن أعضاء الاتحاد الزراعي لديهم تحفظ على قرار السيد القصير وزير الزراعة، بتشكيل لجنة من البنك الزراعي المصري للتفتيش على الجمعيات التعاونية، ومتابعة منظومة توزيع الأسمدة دون إخطار الاتحاد التعاوني الزراعي، مؤكدا أن الرقابة حق من حقوق الاتحاد وليس للبنك ولاية أو حق في التفتيش على الجمعيات.

وكان ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي قد أكد ، انه تم تشكيل لجنة بمعرفة السيد القصير وزير الزراعة لتعديل قانون التعاون الزراعي بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لحضور المناقشات والحوار المجتمعي حول التعديلات المقترحة، وان الاتحاد سيقوم باستضافة اللجنة المشكلة من قبل وزير الزراعة و المعنية بتعديل القانون لمناقشة التعديلات المقترحة وتبادل الآراء داخل الإتحاد ووضع صياغة مناسبة تكون في صالح جميع المزارعين.

وطمأن "حمادة"، جميع المزارعين في مختلف المحافظات بعدم صحة فرض 5 آلاف جنيه رسوم ري سنوية على كل ماكينة ري، وأن القانون الذي تم مناقشته يقترح فرض مبلغ 250 جنيها فقط على المساحات التي تزيد عن 10 أفدنة، مشيرا إلى تأجيل اجتماع مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المقرر انعقاد أول مايو إلى 29 من مايو وذلك عقب عيد الفطر كما تم صرف حافز شهر للعاملين بالاتحاد الزراعي بمناسبة شهر رمضان.