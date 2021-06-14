فصل الكهرباء عن بعض المناطق ببني سويف لمدة 3 أيام للصيانة

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، اليوم الاثنين، أنه من المقرر فصل التيار عن بعض المناطق والأحياء السكنية بمدينة بني سويف العاصمة، وذلك اعتباراً من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12 ظهراً على مدار 3 أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس وذلك لعمل الصيانة الدورية بالشبكة.

وأوضح القطاع فى بيان له أنه سيتم فصل الكهرباء عن مناطق ( كورنيش النيل، النادي الرياضى، النادي الاجتماعي، نادى الشرطة، الصالة المغطاة، الاستاد الرياضى، برج الروضة، شارع صفية زعلول، مدرسة الست الغمراوية، برج الشيماء، برج الهدى، الثانوية بنات) ، وذلك بحسب المواعيد والأيام المذكورة عالية.

ويتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

وفى سياق منفصل تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقرير مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن، والتي يتم تنفيذها، طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وتبين من التقرير، الذي أعده الدكتور عصام يحيى مدير الطب البيطري، أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها قد بلغ 113 ألفاً 872 رأس، منها 91 ألف 588 رأساً من الأبقار، و21 ألف و818 من الأغنام و466 من الماعز وذلك منذ انطلاق الحملة وحتى 12 يونية الجاري فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

وأشار مدير الطب البيطري إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها "بداية أبريل الماضى" ،وتوفير كافة المستلزمات البيطرية ،مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية،لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات،علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية،وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.