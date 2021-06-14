«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بمركز أبوتيج

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة إمكانات المحافظة للانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار إلى العمل على النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة المقررة وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم.

وشدد على المتابعة الدورية والمرور المستمر على هذه المشروعات للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ الفعليه على أرض الواقع طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة مسبقاً تنفيذاً للتنمية المستدامة وتحقيقاً لاستراتيجية مصر 2030.

كان المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة قد قام بجولة تفقدية لمتابعة ومعاينة المشروعات الجاري تنفيذها بمركز أبوتيج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بقرية الزرابي وتحديداً مشروع محطة رفع الصرف الصحي ومحطات توسعة معالجة وأرض مجمع خدمات وتركيب خطوط الغاز الطبيعي.

جاء ذلك بحضور يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج ومسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي المتابعة بالمركز والوحدة القروية.

وأشار السكرتير المساعد إلى سرعة تنفيذ تلك المشروعات وفقاً لاعلى المعايير والمواصفات المقررة لتحقيق الاهداف المرجوة منها تنفيذاً لتوجيهات الحكومة والقيادة السياسية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية لافتاً إلى العمل على تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ هذه المشروعات والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وبطريقة سهلة وميسرة.

الجدير بالذكر أن مبادرة "حياة كريمة" أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وبخاصة في القرى الأكثر احتياجًا لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم وذلك في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضارى ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.

السكرتير المساعد يتفقد مشروعات حياة كريمة بأبوتيج (10)

السكرتير المساعد يتفقد مشروعات حياة كريمة بأبوتيج (8)

السكرتير المساعد يتفقد مشروعات حياة كريمة بأبوتيج (7)

السكرتير المساعد يتفقد مشروعات حياة كريمة بأبوتيج (4)

السكرتير المساعد يتفقد مشروعات حياة كريمة بأبوتيج (3)