الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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محافظات

العثور على جثة طالب أمام المدرسة الزراعية في البحيرة

جثة
جثة

يكثف ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، من جهودهم لسرعة كشف غموض العثور على جثة طالب مقتولًا أمام مدرسة الزراعة فى بنى هلال التابعة لمركز دمنهور، بمحافظة البحيرة، وسرعة القبض على الجناة.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة إخطارا من مستشفى دمنهور التعليمى يفيد بوصل الطالب «مازن. ن» إلى مستشفى دمنهور، جثة هامدة وبه إصابة وطعنة، على الفور تم إبلاغ مركز شرطة دمنهور ومديرية أمن البحيرة. 

انتقل ضباط المباحث للمستشفى العام وتبين أن الطالب مطعون أمام مدرسة الزراعة بقرية بنى هلال بمركز دمنهور، انتقل فريق المباحث الجنائية  والنيابة العامة لمكان الواقعة، وجارى تفريغ الكاميرات، وجمع التحريات لمعرفة المتهمين وتحديد . 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم وضع الجثة فى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور، فى إنتظار معاينة الطب الشرعى والنيابة لاستخراج تصريح الدفن.

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