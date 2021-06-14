الإثنين 14 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هل يوجد حملة تطعيم للأطفال حاليا؟.. والأرقام الساخنة للرد على استفسارات المواطنين

حملة تطعيم
حملة تطعيم

 يرغب الكثير عن الاستفسار عن حملة تطعيم للأطفال وأعمار المستهدفين وأماكن الحصول على التطعيم تساؤلات احتاجت كافة محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية منذ تداول رسائل صوتية عبر جروبات الواتس آب تزعم انتشار مرض الحصبة بين الأطفال، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير صحة المعلومات المتداولة عن حملات تطعيم ضد الحصبة بجميع محافظات الجمهورية.

هل يوجد حملة تطعيم للأطفال حاليا؟

نفت وزارة الصحة والسكان المصرية صحة المعلومات المتداولة عن طريق رسائل صوتية عبر جروبات الواتس آب تزعم انتشار مرض الحصبة الألمانية بين الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية، وأضافت الوزارة في بيان أصدرته بهذا الشأن بأنه لم يتم رصد أى حالات للحمى الألمانية بين الأطفال خلال أيام الأسبوع الماضي، وذلك لامتلاك مصر نظام قوي من برنامج التطعيمات الرئيسية للقضاء على الأمراض الوبائية يهدف إلى كشف أي أعراض بشكل مبكر لأي أوبئة تتسرب داخل البلاد.

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حملة تطعيم محدودة بالمحافظات الحدودية ضد الحصبة

وانطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية حملة تطعيمات محدودة تستهدف الأطفال من سن 5 إلى 15 عاما من المصريين وغير المصريين المقيمين حاليا داخل المحافظات الحدود المصرية فقط سواء كانوا مصريين أو غير مصريين تهدف إلى زيادة معدلات المناعة و مقاومة الإصابة به حيث يشارك في تلك الحملة مجموعة مميزة من الفرق الطبي تم تدريبهم على أعلى مستوى وحصولهم على فرق إدارية و إشرافية ويتكون الفريق الطبي المشارك من 249 فردا وذلك لعدم التكدس لتفادي عدوى فيروس كورونا.

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ارقام الاستعلام عن صحة الشائعات المتداولة عن مواقع التواصل

يمكن الاستعلام عن صحة الإشاعات عن هل يوجد حملة تطعيم للأطفال حاليا؟ عبر الأرقام الساخنة التي تم تخصيصها للرد عن كافة الإشاعات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عبر الرقم الأرضي على 25354150 مسبوق بكود محافظة القاهرة 02 وذلك للاستفسار عن كافة التساؤلات بجميع المؤسسات الحكومية والهيئات التابعة لها والتي تهم المواطنين بكافة المجالات الحياتية وذلك لعدم نشر الإشاعات التي من شأنها غرس البلبلة في النفوس وإثارة الفتن خاصة المتعلقة بالأوبئة العالمية التي تضر بصحة الإنسان كفيروس كورونا وغيره.

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