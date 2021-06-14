رئيس «ايتيدا»: نظام متكامل لصناعة الإلكترونيات بمركز إبداع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية

يستهدف الشباب والتكنولوجيات الناشئة

أكد المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” اننا نفخر بما وصل إليه مشهد ريادة الأعمال التكنولوجية في مصر وما أظهره من مرونة كبيرة وسط التحديات العالمية التي تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد" مشيرا الي انه مع النمو المتسارع لريادة الأعمال المبتكرة، تعزز وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها لإنشاء نظام بيئي متكامل لصناعة الإلكترونيات من خلال إنشاء مركز إبداع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بفعاليات قمة مدراء تكنولوجيا المعلوماتIDC CIO SUMMIT والتي تستضيفها مصر تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالشراكة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وبحضور متخذي القرار والخبراء في المؤسسات والشركات الكبرى في مختلف القطاعات. وتنعقد فعاليات المؤتمر هذا العام عبر الانترنت نظرا لظروف الجائحة؛ حيث تتركز النقاشات حول الاستراتيجيات الرقمية المبتكرة لمواجهة متطلبات الواقع الجديد.



- إنشاء معامل للتكنولوجيات الناشئة كإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة انه من المقرر أن يحتضن المركز معامل للتكنولوجيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، الواقع الافتراضي والمعزز، وعلوم الروبوت، بالإضافة إلى غرفة نظيفة clean room، وحاضنة للشركات التكنولوجية الناشئة في مجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات، وذلك يهدف دعم التصنيع المحلي في تبني التقنيات المتقدمة التي تستعد نحو اتجاهات الصناعة 4.0 العالمية.

وتابع : بالنظر إلى مرحلة ما بعد الوباء، تستعد الهيئة للانطلاق نحو تحقيق أهداف طويلة الأجل لقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، حيث تعمل الهيئة على صياغة استراتيجية خمسية لكلا من قطاع الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، وقطاع خدمات التعهيد.

واشار "محفوظ" إلى أن الهدف من هذه الاستراتيجية إلى جعل مصر وجهة عالمية مثالية للابتكارات التقنية عالية القيمة، وتعزيز مكانتها والاستفادة من مقوماتها الضخمة في صناعة خدمات الأعمال الدولية"

الجدير بالذكر ان قمة مدراء تكنولوجيا المعلومات في مصر لعام 2021 انطلقت اليوم 14 يونيو عبر الإنترنت تحت شعار "استراتيجيات رقمية مبتكر، التطور لتلبية متطلبات واقع جديد".

وستناقش القمة عدة موضوعات رئيسية، بما في ذلك قدرات قابلية التوسع، والاستراتيجيات المتكاملة وخارطة الطريق للتحول الرقمي، والأولويات في القيادة الرقمية، وتعزيز ثقافة الشركة الرقمية، ومستقبل العمل، والأتمتة الذكية، والأمن السيبراني، وإدارة السحابة.