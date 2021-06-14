الإثنين 14 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

يستهدف الشباب والتكنولوجيات الناشئة

رئيس «ايتيدا»: نظام متكامل لصناعة الإلكترونيات بمركز إبداع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية

المهندس عمرو محفوظ
المهندس عمرو محفوظ

أكد المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” اننا نفخر بما وصل إليه مشهد ريادة الأعمال التكنولوجية في مصر وما أظهره من مرونة كبيرة وسط التحديات العالمية التي تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد" مشيرا الي انه مع النمو المتسارع لريادة الأعمال المبتكرة، تعزز وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها لإنشاء نظام بيئي متكامل لصناعة الإلكترونيات من خلال إنشاء مركز إبداع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية  بفعاليات قمة مدراء تكنولوجيا المعلوماتIDC CIO SUMMIT  والتي تستضيفها مصر تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالشراكة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"،  وبحضور متخذي القرار والخبراء في المؤسسات والشركات الكبرى في مختلف القطاعات. وتنعقد فعاليات المؤتمر هذا العام عبر الانترنت نظرا لظروف الجائحة؛ حيث تتركز النقاشات حول الاستراتيجيات الرقمية المبتكرة لمواجهة متطلبات الواقع الجديد.


-  إنشاء معامل للتكنولوجيات الناشئة كإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة انه من المقرر أن يحتضن المركز معامل للتكنولوجيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، الواقع الافتراضي والمعزز، وعلوم الروبوت، بالإضافة إلى غرفة نظيفة clean room، وحاضنة للشركات التكنولوجية الناشئة في مجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات، وذلك يهدف دعم التصنيع المحلي في تبني التقنيات المتقدمة التي تستعد نحو اتجاهات الصناعة 4.0 العالمية.

وتابع : بالنظر إلى مرحلة ما بعد الوباء، تستعد الهيئة للانطلاق نحو تحقيق أهداف طويلة الأجل لقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، حيث تعمل الهيئة على صياغة استراتيجية خمسية لكلا من قطاع الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، وقطاع خدمات التعهيد.

واشار "محفوظ" إلى أن الهدف من هذه الاستراتيجية إلى جعل مصر وجهة عالمية مثالية للابتكارات التقنية عالية القيمة،  وتعزيز مكانتها والاستفادة من مقوماتها الضخمة في صناعة خدمات الأعمال الدولية"

الجدير بالذكر ان قمة مدراء تكنولوجيا المعلومات في مصر لعام 2021 انطلقت اليوم 14 يونيو عبر الإنترنت تحت شعار "استراتيجيات رقمية مبتكر،  التطور لتلبية متطلبات واقع جديد". 

وستناقش القمة عدة موضوعات رئيسية، بما في ذلك قدرات قابلية التوسع، والاستراتيجيات المتكاملة وخارطة الطريق للتحول الرقمي، والأولويات في القيادة الرقمية، وتعزيز ثقافة الشركة الرقمية، ومستقبل العمل، والأتمتة الذكية، والأمن السيبراني، وإدارة السحابة.

ايتيدا مصر ريادة الأعمال الشباب 2021 كورونا الإنترنت

مواد متعلقة

«ايتيدا»: حريصون على استفادة طلبة الجامعات من مبادرات تطوير المهارات

«إيتيدا» تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

الأكثر قراءة

اعترافات المتهم بالتحرش بطفل فى قطار الصعيد: «إديته بقشيش»

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

تأييد أحكام الإعدام على «حجازى والبلتاجى» وعدد من قيادات الإخوان فى «فض رابعة»

البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

بدء المباحثات الرسمية بين مصر وقطر فى الدوحة بحضور «شكرى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. عد تنازلى

الحسين عبدالرازق

عن الفيديوهات والكفتة!

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

عيساوى فريج وزير عربى بالحكومة الإسرائيلية الجديدة

آلاف الإسرائيليين يحتفلون فى تل أبيب والقدس بعد الإطاحة بنتنياهو

أنجيلا ميركل: أتطلع للعمل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت