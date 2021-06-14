الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء العراقي: فتوى السيستاني أوقفت تنظيم داعش الإرهابي

مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة العراقية اليوم الاثنين، إن الحكومة العراقية أخذت على عاتقها المضي بمنهج معتدل ومدروس في تفكيك الأزمات والابتعاد عن سياسة ردود الفعل والاثارات التي أخذت بالبلد سابقا نحو الكوارث.
 

وأضاف الكاظمي، في بيان صحفي بمناسبة ذكرى إعلان الجهاد الكفائي من قبل المرجعية الشيعية بزعامة علي السيستاني بعد سيطرة تنظيم داعش على مناطق في العراق عام 2014، :"لقد مرت بلادنا الحبيبة في مثل هذه الأيام بظروف بالغة الصعوبة، وضعت العراق أمام تحدٍ وجودي خطير، لولا العناية الإلهية بهذا الوطن المقدس وما صدر من المرجع الأعلى علي السيستاني، من فتوى وتوجيهات أوقفت وحشا إرهابيا كان قد أرعب العالم كله، وقد أدت الفتوى إلى القضاء على هذا التنظيم خلال مدة لم يكن يتصورها العالم كله".

وتابع :" جاءت الفتوى من منطلق روح وطني خاطب الهوية العراقية الشاملة، كما هو المنهج المتعارف الدائم في مواقف المرجعية الرشيدة التي أبت أن تخاطب أي عراقي سوى بهويته العراقية، تاركة العناوين الطائفية والعرقية بعيدا تماما عن خطابها السياسي".
 

وأكد الكاظمي أن "الفتوى ضخت  دماً جديداً في جسد العراق والعراقيين، وكان العالم يعيش لحظة صعبة على حدث مفزع تجلّى بضياع كبرى مدن العراق أم الربيعي محافظة نينوى وسقوطها بيد داعش الإرهابي، وما تلا ذلك من سقوط محافظات ومدن متعددة وذبح أهلها واستباحة حرماتها وسبي حرائرها، من قبل العصابات الإرهابية المجرمة، أهلكت الحرث والنسل وارتكبت بحق الأبرياء والعُزَّل أفظع المجازر والإبادة الجماعية بحق أهلنا، وأرادوا طمس تاريخ وهوية بلدنا وشعبنا".
 

وقال إن كل هذه الأحداث" جاءت  نتيجة الإهمال في رعاية المؤسسات الأمنية والجيش العراقي البطل، وتراكم من سياسات خاطئة أدت بالبلاد إلى هذه الكوارث".

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