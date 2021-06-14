زعمت انفصالها عن السبكي.. كل ما تريد معرفته عن ياسمين نيار

أزمة جديدة تخص الوسط الفني حدثت خلال الساعات الماضية، بين المطربة الجزائرية ياسمين نيار والمنتج محمد السبكي، حيث كشفت نيار عن محادثات مع رقم يحمل اسم المنتج محمد السبكي، مؤكدة أنها تحاول الابتعاد عنه منذ فترة الانفصال.

قصة زواج ياسمين نيار من محمد السبكي

ونشرت ياسمين نيار الصورة عبر فيسبوك بعدما ردت على أحد المتابعين الذي قال لها: "إنتي فعلا كنتي متزوجة السبكي؟" حيث نشرت سؤاله وردت عليه: "هذا سؤال من فان إمبارح وهذا ردي عليه صباح خير لكل أحبابي الغاليين، أنا لا أرجع لرجل ظلمني، زواج طلاق الحمد لله طلعت منه بأقل الخساير، ولحد الساعة عايز أرجعله وأنا مش عايزة".

كما ردت نيار على أحد متابعيها الذي سألها عن حقيقة زواجها من السبكي قائلة: "زواج طلاق الحمد لله طلعت منه".

وترصد الدستور أبرز المعلومات عن ياسمين نيار:

1- ولدت ياسمين نيار في الجزائر عام 1990.

2- تتمتع ياسمين نيار بالجنسية السويسرية أيضا.

3- بدأت ياسمين نيار مشوارها الفني عام 2016.

4- أول أعمال ياسمين نيار الغنائية كانت أغنية "بشويش".

5- منذ فترة كبيرة، قاضت ياسمين نيار الفنان عصام كاريكا بسبب تعاقدها معه على أغنية ولم يكتمل الاتفاق.

6- يتابع ياسمين نيار 3 ملايين و300 ألف متابع عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

7- تثير ياسمين نيار الجدل دائما على السوشيال ميديا بصورها شبه العارية التي تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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جدير بالذكر أن الفنانة الشابة ياسمين نيار تصدرت محركات البحث على مدار الساعات الماضية بعد أزمتها مع السبكي ، حيث دخلت ضمن عمليات الأكثر بحثا على محرك البحث الشهير جوجل، كما أعاد جمهورها نشر صورها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام في محاولة للتفاعل مع الأزمة.