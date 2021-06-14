الإثنين 14 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

زعمت انفصالها عن السبكي.. كل ما تريد معرفته عن ياسمين نيار

ياسمين نيار
ياسمين نيار

أزمة جديدة تخص الوسط الفني حدثت خلال الساعات الماضية، بين المطربة الجزائرية ياسمين نيار والمنتج محمد السبكي، حيث كشفت نيار عن محادثات مع رقم يحمل اسم المنتج محمد السبكي، مؤكدة أنها تحاول الابتعاد عنه منذ فترة الانفصال.

 

قصة زواج ياسمين نيار من محمد السبكي

ونشرت ياسمين نيار الصورة عبر فيسبوك بعدما ردت على أحد المتابعين الذي قال لها: "إنتي فعلا كنتي متزوجة السبكي؟" حيث نشرت سؤاله وردت عليه: "هذا سؤال من فان إمبارح وهذا ردي عليه صباح خير لكل أحبابي الغاليين، أنا لا أرجع لرجل ظلمني، زواج طلاق الحمد لله طلعت منه بأقل الخساير، ولحد الساعة عايز أرجعله وأنا مش عايزة".

كما ردت نيار على أحد متابعيها الذي سألها عن حقيقة زواجها من السبكي قائلة: "زواج طلاق الحمد لله طلعت منه".

 

وترصد الدستور أبرز المعلومات عن ياسمين نيار:

 

1- ولدت ياسمين نيار في الجزائر عام 1990.

2- تتمتع ياسمين نيار بالجنسية السويسرية أيضا.

3- بدأت ياسمين نيار مشوارها الفني عام 2016.

4- أول أعمال ياسمين نيار الغنائية كانت أغنية "بشويش".

5- منذ فترة كبيرة، قاضت ياسمين نيار الفنان عصام كاريكا بسبب تعاقدها معه على أغنية ولم يكتمل الاتفاق.

6- يتابع ياسمين نيار  3 ملايين و300 ألف متابع عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

7- تثير ياسمين نيار الجدل دائما على السوشيال ميديا بصورها شبه العارية التي تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

اقرأ ايضا

txt

«زواج في السر».. لماذا تصدر الفنان الراحل سعيد صالح «تريند جوجل»؟

txt

عاش مع امرأة 4 سنوات دون زواج.. محطات في حياة راغب علامة

جدير بالذكر أن الفنانة الشابة ياسمين نيار تصدرت محركات البحث على مدار الساعات الماضية بعد أزمتها مع السبكي ، حيث دخلت ضمن عمليات الأكثر بحثا على محرك البحث الشهير جوجل، كما أعاد جمهورها نشر صورها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام في محاولة للتفاعل مع الأزمة.

ياسمين نيار محمد السبكي زواج ياسمين نيار من محمد السبكي بشويش عصام كاريكا

الأكثر قراءة

الفنانة فاطمة كشرى وأسرتها يوجهان الشكر للرئيس السيسى (فيديو)

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

اعترافات المتهم بالتحرش بطفل فى قطار الصعيد: «إديته بقشيش»

تأييد أحكام الإعدام على «حجازى والبلتاجى» وعدد من قيادات الإخوان فى «فض رابعة»

تاريخ مفتي الجماعة الإرهابية عبدالرحمن البر بعد تأييد حكم إعدامه

نشاط للرياح وارتفاع الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ27 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. عد تنازلى

الحسين عبدالرازق

عن الفيديوهات والكفتة!

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية إسرائيل يتعهد بإنهاء الحالة العدائية مع أوروبا

عيساوى فريج وزير عربى بالحكومة الإسرائيلية الجديدة

آلاف الإسرائيليين يحتفلون فى تل أبيب والقدس بعد الإطاحة بنتنياهو