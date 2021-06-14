انطلاق فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالقاهرة

انطلقت الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بمحافظة القاهرة تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان ومحافظ القاهرة وتوجيهات وإشراف الدكتور محمد شوقي رئيس القطاع وإشراف الدكتورة إيمان هارون وكيل المديرية للطب الوقائي وتنفيذ ومتابعة الدكتورة إيمان إبراهيم مدير تنظيم الأسرة بالمديرية.

وانطلقت فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالقاهرة .

وأشارت مديرية الصحة في بيان لها إلى أن الحملة يتم تنفيذها على مرحلتين لتكثيف الجهود وضمان المتابعة الجيدة على المستوى المحلي والمركزي .



وتستمر الحملة لمدة أسبوع في الفترة من :13/6 الي:17/6/2021، وتشمل، مناطق المرحلة الأولى :_

"السلام أول_مصر القديمة_ المرج_ حلوان_ المعصرة_المقطم"

وتنفذ الحملة بمشاركة المستشفيات والوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة وتتضمن الكشف وصرف العلاج بالمجان لأهالي المنطقة في جميع التخصصات.

وتقديم الحملة جميع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، كذلك يتم عقد ندوات توعية داخل المراكز للمترددين .

وقامت الدكتورة إيمان إبراهيم وفريق العمل المعاون بالإشراف ومتابعة تنفيذ الحملة بمنطقة المرج الطبية والتأكد من توفير الأدوية وجميع مستلزمات مكافحة العدوى وتفقد أعمال نوادي المرأة .

كان أطلقت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبتمويل من الاتحاد الأوروبى، المرحلة الثالثة من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تحت شعار "حقك تنظمى" بـ ١٠ محافظات على مستوى الجمهورية، فى الفترة من ١٥ وحتى ٢٦ يونيو الجاري.

الحملة جارية في محافظات كفر الشيخ، وبنى سويف، وسوهاج، وأسوان، والمنوفية والقاهرة، والسويس، والإسماعيلية، والأقصر، والبحر الأحمر، كما تأتي الحملة فى إطار وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابى على صحة الأم والطفل، ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة.

يشار إلى أن نتائج هذه الحملات ستعمل على تحسين المؤشرات من خلال زيادة معدل الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة وخفض معدل الإنجاب بما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق التنمية الشاملة وتحسين الخدمات المقدمة ورفع جودة الحياة للمواطن المصري في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وتأتى هذه الحملات فى إطار اهتمام الدولة بصحة المرأة وأهمية تنفيذ برامج للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ونشر المعلومات الطبية الصحيحة، وزيادة الوعي لدى المواطنين بخدمات تنظيم الأسرة ومدى دوره الإيجابي على الأسرة والمجتمع، فضلاً عن دعم ومساندة السيدات مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة عن طريق عقد ندوات تثقيفية.

فاعليات حملة حقك تنظمي

فاعليات حملة حقك تنظمي

فاعليات حملة حقك تنظمي