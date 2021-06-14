الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة ملوي بالمنيا يناقش رفع كفاءة منظومة النظافة

اجتماع رئيس مدينة
اجتماع رئيس مدينة ملوي

عقد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، اليوم الإثنين، اجتماعا لمناقشة جهود الأجهزة التنفيذية لرفع كفاءة منظومة النظافة والوقوف على كافة الملاحظات بها.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالغنى وعامر طه نائبا رئيس المركز والمدينة وعبدالحكيم عبدالنعيم مدير إدارة المخلفات الصلبة، وأشرف إسحاق مدير إدارة البيئة، وناصر عفيفي مدير قسم الإنارة، العامة، وربيع ناجي مسئول الحملة الميكانيكية. 

وأكد رئيس المدينة خلال الاجتماع: أن “هدفنا هو تقديم خدمة نظافة مرضية لأهالي ملوي"، لافتاً إلى ضرورة تضافر جهود الأجهزة التنفيذية لخلق بيئة نظيفة ونموذجية في المجتمع.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود والحملات بجميع قرى المركز والمدينة والاستغلال الجيد للمعدات بالمراكز والأحياء، فضلًا عن نشر الوعي البيئي لدى المواطنين وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية الفعالة للارتقاء بمنظومة النظافة باعتبارها من أهم أولويات المواطن وحق من حقوقه الأساسية

ووجه رئيس المدينة مسئول قسم الانارة العامة، بإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة والكشافات وعلى الطرق العامة والرئيسية.

وكان رئيس مركز ومدينة ملوى  قد تابع البدء فى عمل جسات طريق الشيخ عبادة ـ دير ابوحنس استعدادا للرصف فى حضور المهندسة سالى وليم مدير جهاز التعمير بالمنيا وعامر طه نائب رئيس مركز ملوى وذلك عقب موافقة اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا واستجابة لمطالب اهالي قرية الشيخ علي رصف الطريق الذى يربط قرية الشيخ عبادة بمدخل قرية دير ابوحنس ـ البرشا بمركز ملوي

واكد “ السايس “ ان رصف طريق الشيخ عبادة ـ دير ابوحنس هو اول طريق يتم ضمن مشروعات المبادرة  الرئاسية ”حياة كريمة”  لتطوير الريف المصرى والتي يأتي نصيب محافظة المنيا بها 192 قرية بخمس مراكز علي مستوي المحافظة

 

 

اجتماع رئيس مدينة ملوي
اجتماع رئيس مدينة ملوي
اجتماع رئيس مدينة ملوي
اجتماع رئيس مدينة ملوي
المنيا رفع كفاءة من مركز ملوي الأجهزة التنفيذي اللواء أحمد السايس

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