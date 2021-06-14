«المصرية للاتصالات» توقع بروتوكول تعاون مع «إيوان للاستثمار والتنمية» لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة في مشروعاتها

وقعت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، بروتوكول تعاون مع شركة إيوان للاستثمار والتنمية لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة بمشروعاتها العقارية وقع الاتفاقية كل من المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، و المهندس وليد مختار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إيوان للاستثمار والتنمية.

وبموجب هذا البروتوكول تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتوصيل شبكاتها وإتاحة خدمات الاتصالات بأحدث التقنيات المتطورة للمشروعات المملوكة لشركة إيوان للاستثمار والتنمية ومن أبرزها مشروعات جدار، وألما، وأتريو، وذا أكسيس، وماجادا، وتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة داخل هذه المشروعات، بما في ذلك خدمات التليفون الأرضي والإنترنت فائق السرعة، والبث التليفزيوني عبر الإنترنت IPTV وغيرها من خدمات الاتصالات المتطورة.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "سعداء بتوقيع هذا البروتوكول مع شركة إيوان للاستثمار والتنمية لتقديم أحدث خدمات الاتصالات المتكاملة لمشروعاتها العقارية اعتمادًا على ما تمتلكه المصرية للاتصالات من بنية تحتية متطورة وخبرات فنية كبيرة " مضيفًا أن “المصرية للاتصالات باعتبارها أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ستواصل سعيها نحو توفير هذه الخدمات المتطورة للمشروعات العقارية في مصر بما يواكب أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في العالم"

وقال المهندس وليد مختار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إيوان للاستثمار والتنمية: "سعداء بتوقيع هذا البروتوكول مع أكبر مقدمي خدمات الاتصالات في مصر بما يضمن حصول عملائنا على أفضل مستوى من خدمات الاتصالات التي تواكب احتياجاتهم المتطورة لتتماشي مع هدف الشركة الأساسي وهو توفير مجتمع أفضل لعملائها" مضيفًا: "نتطلع إلى مزيد من التعاون مستقبلا لمواكبة كل ما يصل إليه العالم من جديد في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقديمه لعملائنا".

من جانبه قال محمد أبوطالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات أن التعاون مع توقيع هذا البروتوكول مع شركة إيوان للاستثمار والتنمية يؤكد الثقة الكبيرة التي تحظى بها المصرية للاتصالات لدى شركات التطوير العقاري في مصر مع ما تمتلكه من إمكانات وخبرات كبيرة تضمن تقديم أفضل مستوى من خدمات الاتصالات التي تواكب الاحتياجات المتطورة للعملاء.

جدير بالذكر أن شركة إيوان للاستثمار والتنمية قد تأسست منذ أكثر من 18 عاما، باعتبارها شركة مساهمة مصرية عقارية رائدة في مجال الاستثمار والتنمية، وذلك في ضوء رؤية مؤسسيها المتمثلة في تطوير عملية إنشاء المنازل في الأحياء التي تمنح عملاءها شعورا متميزا، وتمكنت شركة ايوان للتطوير منذ تأسيسها أن تستثمر في الأماكن الرئيسية بمدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد ومدينة الجلالة بالعين السخنة.