حبس 10 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالفيوم

أمرت النيابة العامة بالفيوم بحبس 10 متهمين بينهم موظف عمومي سابق 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب إلقاء القبض عليهم أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل أحدهم بقرية الخريجين بمركز يوسف الصديق.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة يوسف الصديق، برئاسة الرائد إسلام الصاوي، رئيس وحدة مباحث المركز من إلقاء القبض على 10 أشخاص يتزعمهم موظف عمومي سابق بالفيوم يقيمون بضواحي القاهرة أثناء القيام بالحفر والتنقيب عن الأثار داخل منزل أحدهم بقرية الخريجين، وتم التحفظ على المتهمين، وأدوات الحفر وتم العرض النيابة العامة التي تولت التحقيق، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كان اللواء رمزي بسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى بلاغا من العميد علاء سعودي، مأمور مركز شرطة يوسف الصديق والرائد إسلام الصاوي رئيس مباحث المركز يفيد بورود معلومة عن قيام موظف عمومي سابق بالفيوم بالإستعانة بآخرين والحفر والتنقيب عن الأثار داخل منزل بالخريجين بمدينة يوسف الصديق، ويدعى"سامح.س أ.م"(مقيم بقرية الخريجين ـ مركز يوسف الصديق).

وعلي الفور كلف مدير الأمن اللواء صبري عزب مدير البحث الجنائي بالمديرية بتشكيل فريق بحث وقوة مدعمه بقوات أمن مركزي للقبض على المتورطين بإعمال الحفر والتنقيب وضبطهم والتحفظ على الادوات المضبوطه المسخدمه في أعمال الحفر.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي قادها اللواء صبري عزب، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعقيد مصطفى حسن،رئيس فرع مباحث غرب والرائد إسلام الصاوي، رئيس وحدة مباحث المركز، والنقيب محمد أنور معاون مباحث المركز بقيام عامل يدعى"سامح.س أ.م"(مقيم بقرية الخريجين ـ مركز يوسف الصديق).بالعقد الخامس من عمره، بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار بمنزله.

وقامت قوة بقيادة الرائد إسلام الصاوي رئيس مباحث المركز ومعاونيه وتم صاحب المنزل، و9 آخرين متلبسين أثناء الحفر والتنقيب يتزعمهم "أسامه. ع أ.ا. ا"(موظف عمومي سابق على المعاش بمديرية أمن الفيوم ) وذلك بالاستعانه بـ8 آخرين من القاهرة وهم كلا من "بهاء. م. أ"، "محمود ح ح"، ماجد. ح ر " ونجله "روفائيل م. ح. ر"، و"أحمد.ع. ع "، وطاهر. أ ع "، و"أحمد. ع. السيد"، وجميعهم يقيمون بالقاهرة، وتبين وجود حفرة دائرية الشكل بقطر 3 أمتار وعمق 10 أمتار تقريبًا، وتم ضبط أدوات الحفر المستخدمة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عن أعمال الضبط، أعترفوا بارتكاب الواقعة بحثًا عن الآثار، وأتهموا المتهم الرئيسي بقيامه بالاستعانه بهم بعد نفي تورطه معهم ب معللا تواجده أثناء القبض عليهم متلبسين بهدف زيارة لصاحب المنزل زعما بأنه صديقه الشخصي، تم تحرير المحضر رقم 850 إداري مركز يوسف الصديق لسنة 2021، بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة،أمس الأحد، والتي أمرت بحبسهم جميعا قيد التحقيق والتحريات.