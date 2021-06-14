«عشقت العندليب».. أسرار ورسائل من زبيدة ثروت في آخر حوار لها

تحل اليوم ذكرى ميلاد قطة السينما المصرية زبيدة ثروت، التي غابت عن الأنظار فترة كبيرة ثم عادت بلقاء قوي مع الإعلامي عمرو الليثي، في عام ٢٠١٥، تحدثت خلاله عن عدد كبير من الأسرار في حياتها والذي يعد آخر حوار لها قبل وفاتها.

صعوبة المعاملة مع والدها

قالت زبيدة ثروت إن معاملتها مع والديها كانت صعبة للغاية، وبالأخص والدها، بسبب عمله قائد بحرية، حيث إنه كان متشددا بسبب حياته العسكرية.

انتمائها لأسرة محمد علي

أكدت أسرة زبيدة ثروت انتمائها للعائلة المالكة من أسرة محمد على الكبير، قائلة:" أمى هى الأميرة زبيدة حسين كامل حفيدة السلطان حسين كامل ابن الخديوى إسماعيل وكانت حزينة بعد ثورة 52 حيث تم مصادرة أموالها".

حبها لمبارك

قالت بيدة ثروت أنها أحبت الرئيس الأسبق حسنى مبارك، قائلة: "حسنى مبارك من الناس اللى حبيتها أوى وكان نفسى أشوفه فى المستشفى وكنت عاوزة أقول سيبوه فى حاله".

عشقها للعندليب

وأعربت زبيدة ثروت، عن عشقها الشديد للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، قائلة: "وصيتى لو مت ادفنونى بجوار عبد الحليم حافظ"، مؤكدة أنها لو كانت تعلم بتقدم عبد الحليم لخطبتها لوافقت "ونص" من أول لحظة، مؤكدة أن العندليب طالب مقربيه بوضع صورتها داخل مدفنه.

وتابعت الفنانة الكبيرة: "عبد الحليم ناعم ورقيق ولطيف.. أحببته، ولكننى كنت أصغر من أخبره عن حبى له، وهو أيضاً من أدبه مش قادر يقولى بحبك، فى ظل مرضه".

وكشف زبيدة ثروت، عن أن الفنان عبد الحليم حافظ تقدم لخطبتها، لكن والدها رد عليه "زى الأسد": "أنا مش هاجوز بنتى لمغنواتى"، مؤكدة أنها أحبت الفنان الراحل بشدة سواء فى السينما أو الحقيقة، بعد فيلم "يوم من عمرى".

من الصعب قبول الإهانة

قالت زبيدة ثروت عن زواجها من المنتج السوري صبحي فرحات الذى أنجبت منه بناتها الأربع: "للأسف.. تحملت الكثير وابن الناس يتحمل أى شىء ولكن من الصعب أن يقبل الإهانة من أعز الناس إليه".

ابتعدوا عن التدخين

ناشدت زبيدة ثروت، الشباب بالإقلاع عن التدخين، لتجنب أضراره، وذلك بعد ما شهدته حالتها الصحية تدهورا بسبب التدخين قائلة: "عانيت كثيراً من السجائر، حيث إننى أتناولها بشراهة حينما أكون بمفردى"، معترفة "عادة سخيفة".