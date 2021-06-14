محافظ القاهرة يتفقد إزالة المناطق العشوائية بمصر القديمة

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمهندسة نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية واللواء خالد شحاتة رئيس حي مصر القديمة، مواقع الإزالات للمناطق العشوائية بنطاق حي مصر القديمة والوقوف على نسب تنفيذ الإزالة للانتهاء منها وتشمل هذه المناطق :

"منطقة بطن البقرة -إسطبل عنتر - الجبخانه"

وأشار رئيس حي مصر القديمة في بيان له إلى أن الأعمال تأتي في سياق تنفيذً توجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات وتوفير سكن لائق وآمن لقاطنيها كما يأتي ذلك فى إطار خطة الدولة للتطوير الشامل لمناطق العشوائيات وإعادة الشكل الحضارى لهذه المناطق التاريخية .

كان تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، امس، أعمال الازالة الجارية بمنطقة بطن البقرة العشوائية بنطاق حى مصر القديمة.

وقامت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية يتفقد أعمال الإزالة الجارية بمنطقة بطن البقرة يرافقها اللواء خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة والذى يشرف بشكل مباشر ويومى على اعمال الازالة والقيادات الشرطية والأجهزة التنفيذية والمعنية.

وقامت عبدالمنعم بالتواصل مع بعض المواطنين والتحدث معهم وقامت بالرد على استفساراتهم، وعقدت نائب المحافظ لجنة ميدانية وسط موقع الازالة، مشكله من مباحث القسم وشرطة المرافق وإدارة التسكين بمحافظة القاهرة ورئيس حي مصر القديمة، وقد تم جمع ملفات المواطنين ومراجعة الأوراق الخاصة بكل مواطن مستحقا وغير مستحق وتم عرض الملفات على اللجنة لإبداء الرأي فى كل طلب.

ووجهت نائب المحافظ بضرورة الإسراع فى متابعة موقف تسكين الأهالى المستحقين وسرعة نقلهم إلى المناطق السكنية الجديدة التى تم تنفيذها وتأثيثها بشكل متكامل.

وأشارت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية إلى أن عدد العقارات التي تم إزالتها حتى الان بلغ 600 عقار بإجمالي الأسر التى تم تسكينها بوحدات بديلة مجهزة بالاسمرات وصل إلى ١٧٢١ أسرة



وأكدت على أن الأعمال تجري على قدم وساق وجارى تسكين المستحقين بوحداتهم تباعا، لتكتمل فرحة الأسر المقيمة في أحياء تفتقر الى بيئة صحية واجتماعية جيدة، والذى يعود بتخريج سواعد تساهم في دفع عجلة التنمية الوطنية.

وأشارت نائب المحافظ أن ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة من اولى اولويات محافظة القاهرة وخاصة المنطقة الجنوبية تحتل المساحة الأكبر على مستوى المحافظة من المناطق العشوائية الخطرة.

وتأتي الأعمال لتوفير حياة كريمة لأهالي سكان المناطق العشوائية باعتباره من اهم اهتمامات وأولويات الحكومة فى الفترة الحالية بتوجيهات من رئيس الجمهورية.

جولة محافظ القاهرة

جولة محافظ القاهرة

جولة محافظ القاهرة

جولة محافظ القاهرة