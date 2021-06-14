زبيدة ثروت.. حفيدة السلطان التي طلب أسطورة البرازيل «بيليه» الزواج منها

"قطة السينما المصرية" و"صاحبة أجمل عيون في السينما"، ألقاب ظلت تطلق على زبيدة ثروت منذ دخولها عالم التمثيل حتى وفاتها، حيث تميزت الفنانة بجمالها الشديد الذي استطاع أن يبهر العالم بأكمله وليس مصر فحسب، وتحل اليوم ذكرى ميلاد زبيدة ثروت.

أصول شركسية

تنتمى زبيدة ثروت لأسرة ذات أصول شركسية، وكان والدها ضابط بحري ووالدتها حفيدة السلطان حسين كامل.

فازت "ثروت" بالعديد من مسابقات الجمال، حيث حصلت على لقب ملكة جمال الشرق فى مسابقة نظمتها مجلة الجيل، ومسابقة أجمل 10 وجوه للسينما فى مسابقة اجرتها مجلة الكواكب، وفى مسابقة أجمل مراهقة حين بلغت ال 15.

لفت جمالها الشديد أنظار منتجى السينما وتهافتوا عليها للمشاركة في أفلامهم، وظهرت لأول مرة في السينما بلقطة بسيطة من فيلم دليلة مع عبد الحليم حافظ وشادية عام 1956، ثم اختيرت للمشاركة فى فيلم الملاك الصغير مع الفنان يحيى شاهين.

بعد ذلك شاركت زبيدة في العديد من الأفلام ومنها نساء فى حياتى، يوم من عمرى ، بنت 17، شمس لا تغيب، فى بيتنا رجل ، زمان ياحب، وغيرها، وكان أخر أعمال زبيدة ثروت مسرحية عائلة سعيدة جدا.

اختفت زبيدة ثروت عن الأضواء حتى ظهرت في آخر حياتها فى برنامج مع الإعلامي عمرو الليثي كشفت فيه عن أسرار كثيرة حيث أكدت أن عبد الحليم حافظ أحبها وطلبها للزواج أثناء تصوير فيلم يوم من عمرى ، ولكن والدها رفض ولم تعرف بهذا الأمر سوى بعد وفاة عبد الحليم، وأوصت أن تدفن بجواره.

قالت زبيدة ثروت إن الكاتب الراحل يوسف السباعي طلبها مرة في مكتبه حينما كانت تبلغ من العمر ١٤ عاما، وطلب منها أن تجسد دور النبي يوسف عليه السلام في فيلم، إلا أن الأزهر الشريف رفض، مشيرة إلى أن يوسف السباعي قال لها :" مفيش أحلى من وشك لتجسيد شخصية يوسف”

سر آخر كشفته زبيدة ثروت، حيث قالت إن نجم الكرة البرازيلى بيليه أحبها وطلب الزواج منها قائلة: "كنا في مهرجان في الكويت ونزلت في نفس الفندق اللي في بيليه، وشافني أعجب بي وحبني وأنا لم أعلم من هو لأني مكنتش أحب الكورة، وطلب مني الزواج وفي كل مكان ألاقيه مستنيني".