محافظ الشرقية يوجه بصيانة أعمدة الإنارة بالقنايات والزقازيق

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ثناء فوزى رئيسة مدينه القنايات بسرعة إستعدال عمود إنارة آيل للسقوط نتيجة ميل فروع الأشجار على أسلاك الكهرباء بالعمود حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين ورفع كفاءة الإنارة بالطريق.

وعلى الفور، قامت رئاسة مدينة القنايات بالتنسيق مع مدير إدارة الكهرباء و مسؤول قسم الإنارة العامة بالمجلس و إجراء أعمال الصيانة اللازمة لعمود الإنارة الآيل للسقوط نتيجة ميل فروع الأشجار على الأسلاك الكهرباء وتم استعدال العامود وتثبيته جيداً بالأرض وشد الأسلاك الكهربائيه عليه ، كما قام مسؤول تحسين البيئة والبساتين بمجلس المدينة بقص فروع الأشجار الزائدة التى تمثل ثُقل على أسلاك الكهرباء وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بإصلاح تلف بغطاء غرفة محابس في أول طريق مساكن كارفور من إتجاه الأحرار ، حيث تم صب غطاء جديد وعمل نظافة للمنطقة بواسطة رجال تحسين البيئة حفاظاً على سلامة المواطنين.

قدم أهالي مدينتي الزقازيق والقنايات الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى لسرعة الاستجابة لشكواهم والعمل على حلها فى اسرع وقت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

و جاء ذلك في إطار متابعة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لشكاوي المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة والعمل على حلها فى أسرع وقت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد ترأس لجنة لاختبار عدد من المتقدمين لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام والبالغ عددهم (3) لاختيار الأكفأ والأنسب منهم.

وأكد محافظ الشرقية أن معايير الاختيار تتضمن عرضاً للإنجازات التي حققها كل متقدم لشغل وظيفة القطاع الذي يعمل به، بالإضافة إلى المؤهلات الحاصل عليها و إلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلي، فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها، وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الاتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة إتخاذ القرار.