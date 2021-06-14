«قطب» و«البنا» في مناهج جامعة طنطا.. و«زكي»: اتخذنا الإجراءات القانونية

ليست الواقعة الأولى

سادت حالة من السخط والغضب بين طلاب كلية التربية جامعة طنطا بعد تدريس “مادة تدريس اللغة العربية فى القرن الحاديوالعشرين” حيث فوجئ الطلاب بوجود فقرة تحت عنوان “حياة الأبطال والزعماء” وأن الأبطال والزعماء الموجودين فى تلك الفقرة هم سيد قطب وحسن البنا قادة جماعة الإخوان المسلمين .



وأكد مصدر داخل جامعه طنطا أن الكتاب يتم تدريسه منذ عدة سنوات مشيرا إلى أن مؤلف الكتاب هو رئيس قسم سابق وأستاذة بقسم مناهج وطرق التدريس .



وكشف المصدر أن الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا قام بتحويل الموضوع الى التحقيق من قبل كلية الحقوق جامعة طنطا لبيان المتسبب فى تلك الواقعة ورفع الكتاب من جميع الفرق التى تدرسه مشيرا إلى أن كلية الحقوق حدثت بها نفس الواقعة منذ حوالى شهر بنفس التفاصيل وتم إحالتها إلى الشئون القانونية.



وكانت حالة من السخط والغضب سادت بين العشرات من طلاب وأساتذة كلية الحقوق بجامعة طنطا بعد أن أقدم أستاذ بالجامعة على الاستشهاد بحكم الوصية لغير الورثة لسيد قطب للجماعة الإسلامية

حيث جاءت الفقرة بالنص : “هذه بعض الحكم من تشريع الوصية التي يعم خيرها الموصى له والأمة بشكل عام، وفى ذلك يقول الشهيد سيد قطب: وحكمة الوصية لغير الورثة".



وأكد مصدر داخل جامعة طنطا أن المادة هى أحكام الوصية في الفقة الإسلامى لأحد الأساتذة الذى يعمل رئيس قسم لمادة بالكلية مشيرا إلى أنه سيتم إرسال عدد من الكتب التى بها أحكام شرعية إلى مؤسسة الأزهر الشريف للبت فى تلك المواد لأنها الجهة الوحيدة التى نثق فى كافة قرارتها.



ومن جانبه أكد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا فى تصريح خاص لـ"الدستور" أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقا لصحيح القانون.