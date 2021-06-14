الإثنين 14 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس هيئة النظافة يجتمع مع وفد البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفذين

رئيس هيئة نظافة القاهرة
رئيس هيئة نظافة القاهرة

اجتمع اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وانارة القاهرة مع وفد البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين لقيادة الدفعة الثالثة دفعة الشهيد أحمد منسي.

واستعرض رئيس هيئة النظافة مع الوفد العمل والمجهود المبذول في عملية تشغيل جميع المركزيات والمشروعات والإدارات التابعة للهيئة والتطوير الذي يتم على كافة المستويات في التجميل والنظافة والجراچات والمشروعات والورش والإنارة بنقلات نوعية وبافكار خارج الصندوق تجعل الهيئة تناسب مراحل التطوير والتقدم والازدهار التي تتم في محافظه القاهره في جميع المجالات على مستوى الطرق الجديدة والمحاور ومنظومة النظافة الجديدة و الإنارة الحديثة والاستغلال الأمثل للموارد الموجودة بالهيئة حيث أن كل تلك الأعمال والتكليفات يتم تنفيذها بالهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.

واستعرض رئيس هيئة نظافة القاهرة عرض ترويجي عن أعمال الهيئة بمركزياتها لمدة عشره دقائق ثم كلف بجولة ميدانية للوفد بدأت بمركز المعلومات لمشاهده عمل المنظومة الرقمية الجديدة والرد على شكاوى المواطنين ومتابعه الشكوى على صفحة المحافظة ومجلس الوزراء وزاره التنميه المحليه ومدى استيعاب المركز  والرد عليها في الحال والاستعداد بخطة عمل ميكنة جميع مهام الهيئة بالكامل

وزار وفد البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين لقيادة الدفعة الثالثة دفعة الشهيد احمد منسي غرفة العمليات الرئيسية بالهيئة والربط الذي يتم على مستوى مناطق القاهرة بالكامل عن طريق شبكه لاسلكي لسرعة التواصل  وازالة اي شكوى على مستوى المحافظة، ثم جولة ميدانية خارجية بمحور العروبة بصلاح سالم تم مشاهدته تطوير طريق المطار بمحور العروبة المرحلة الأولى من التطوير، ثم جولة تفقدية في الورش الإنتاجية تفقدوا خلالها أعمال الأقسام المختلفة بالورش من أقسام الإنشاءات والنقاشه والترز ايه والنجارة والتصميمات والحداده.

وفي نهاية الجولة تم تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المبانى الإدارية والورش الرئيسة لإصلاح المعدات الثقيله بالهيئة بالهراسات بالدراسة.

برنامج تأهيل التنفذيين برنامج تأهيل الشباب دفعة الشهيد أحمد المنسي دفعة الشهيد المنسى أخبار محافظة القاهرة

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