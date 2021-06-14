الإثنين 14 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس تاجر ضبط بحوزته بندقية آلية لفرض السيطرة في حلوان

حبس تاجر
حبس تاجر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان ، اليوم الإثنين، حبس تاجر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة سلاح ناري.

كان ألقى رجال وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، القبض على تاجر؛لاتهامه بحيازة سلاح آلى واعترف المتهم خلال التحقيقات  بالاعتياد على حمل السلاح الآلي لالتباهى واستخدامه فى المناسبات والأفراح لإيهام الأهالى بأنه ذو سلطة ونفوذ وكذلك استخدامها في المشاجرات بغرض فرض السيطرة وبث الرعب في نفوس المواطنين.

تم تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات وقررت حبس المتهم وإرسال الحرز المضبوط بندقية آلية للمعمل الجنائي لفحصها وبيان ارتكاب جرائم سابقة بها من عدمه. 


  جريمة البلطجة


 غلظ قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبة جريمة  البلطجة وهى الأفعال التى من شأنها الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة وحدد القانون العقوبات الناتجة عن هذه الأفعال.


 جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه .


 وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

تجديد حبس سلاح نارى حلوان فرض السطوة قاضي المعارضات تاجر

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