الإثنين 14 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

اليوم العالمي للمتبرعين بالدم.. الأمم المتحدة توجه نصائح لمحاربة نقص الدماء

متبرع بالدم
متبرع بالدم

تحيي الأمم المتحدة في ١٤ يونيو من كل عام اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، حيث يتم في ذلك اليوم توجيه الشكر لهم على إنقاذ حياة آخرين.

هذه الفعالية السنوية هي بمثابة مناسبة توجه فيها الأمم المتحدة الشكر إلى المتبرعين طوعا بالدم من دون مقابل نظير دمهم الممنوح هدية لإنقاذ الأرواح.

وترفع الأمم المتحدة الوعي في هذا اليوم بضرورة المواظبة على التبرع بالدم ضماناً لجودة ما يُوفّر من كمياته ومنتجاته المُتبرّع بها ومستوى توافرها وأمانها لمن تلزمهم من المرضى.

وتساعد عملية نقل الدم ومنتجاته على إنقاذ ملايين الأرواح سنوياً، وبإمكانها أن تطيل أعمار المرضى المصابين بحالات مرضية تهدّد حياتهم وتمتّعهم بنوعية حياة أفضل، وتقدم الدعم لإجراء العمليات الطبية والجراحية المعقّدة.

وذكرت الأمم المتحدة أن هذه العملية دوراً أساسياً في إنقاذ أرواح الأمهات والأطفال في إطار رعايتهم، وأثناء الاستجابة الطارئة للكوارث التي هي من صنع الإنسان والكوارث الطبيعية.

تعد خدمات الإمداد بالدم التي تتيح للمرضى سبيل الحصول على الدم ومنتجاته بأمان بكميات كافية من العناصر الرئيسية لأي نظام صحي فعال، حيث لا يمكن ضمان توفير إمدادات كافية من الدم إلا بفضل عمليات التبرّع به بانتظام من المتبرّعين طوعاً ومن دون مقابل.

وذكرت الأمم المتحدة أن خدمات الإمداد بالدم الموجودة في بلدان عديدة تواجه تحديا في توفير كميات كافية من الدم وضمان جودتها ومأمونيتها في الوقت نفسه.

ووجهت الأمم المتحدة نصائح للدول لمحاربة نقص الدماء:

- الانخراط في صفوف المتبرعين بالدم الآن والمساعدة على إنقاذ الأرواح.

- الالتزام بالتبرع المنتظم بالدم والتبرع به على مدار السنة.

- تشجيع الأصدقاء وأفراد الأسرة على الانخراط في صفوف المتبرعين بالدم بانتظام.

- التطوع في العمل في دائرة خدمات الدم للوصول إلى أفراد المجتمع وتوفير الرعاية للمتبرعين بالدم والمساعدة على إدارة الجلسات/ الحملات المتعلقة بالتبرعات بالدم.

- المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي في الأحداث المتصلة باليوم العالمي للمتبرعين بالدم.

الامم المتحدة كوارث اجتماع تفاصيل مصابين احتفال

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

العرب يدعمون مصر والسودان ضد التعنت الإثيوبى: «أمنهما المائى من أمننا القومى»

اعترافات المتهم بالتحرش بطفل فى قطار الصعيد: «إديته بقشيش»

فريق من النيابة العامة للتحقيق في قضية «شقة الزمالك»

الفنانة فاطمة كشرى وأسرتها يوجهان الشكر للرئيس السيسى (فيديو)

تأييد أحكام الإعدام على «حجازى والبلتاجى» وعدد من قيادات الإخوان فى «فض رابعة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

محمود خليل

«الندّاهة» ورحلة «البغدادى» إلى «قاهرة المعز»

ماجد حبته

على هامش شقة الزمالك

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

وكيل وزارة الأشغال فى غزة: بناء 3 مدن على الطراز المصري (حوار)

وزير خارجية إسرائيل يتعهد بإنهاء الحالة العدائية مع أوروبا

عيساوى فريج وزير عربى بالحكومة الإسرائيلية الجديدة