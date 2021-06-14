الإثنين 14 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو أفضل من المتوقع في أبريل

منطقة اليورو
منطقة اليورو

أظهرت بيانات اليوم الإثنين، أن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو فاق التوقعات في أبريل بفضل زيادة إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة بما يزيد على المثلين مقارنة بالعام السابق، بعد إعادة فتح الاقتصادات بشكل مطرد.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة زاد ‭‭0.8‬‬ بالمئة على أساس شهري و‭‭39.3‬‬ بالمئة على أساس سنوي.
 

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم زيادة ‭‭0.4‬‬ بالمئة على أساس شهري وقفزة ‭‭37.4‬‬ بالمئة على أساس سنوي.

وفي سياق متصل، أظهر مسح الإثنين الماضي، ارتفاع ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو للشهر الرابع على التوالي في يونيو لتبلغ أعلى مستوى منذ فبراير 2018، وذلك بفضل إعادة فتح المطاعم واستئناف حركة السياحة في ظل تراجع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا.
وصعد مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى 28.1 من 21.0 في مايو.

وكان استطلاع رأي أجرته رويترز قد أشار لقراءة عند 26.0، وصعد مؤشر للأوضاع الحالية إلى 21.3 من 6.3. وانخفض مؤشر للتوقعات إلى 35.3 من 36.8 قبل شهر.

وقال مانفريد هوبنر مدير سنتكس "يزداد تجاوز منطقة اليورو للخسائر المؤلمة لعام كورونا".

شمل مسح سنتكس 1139 مستثمرا في الفترة من الثالث إلى الخامس من يونيو.

وقد أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تراجعت بأكثر من المتوقع في أبريل ، متأثرة بانخفاض مبيعات المنتجات غير الغذائية، لكنها لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل 12 شهرا عندما كانت معظم البلدان خاضعة لإجراءات إغلاق صارمة مرتبطة بالجائحة.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، إن مبيعات التجزئة في 19 دولة تتعامل باليورو تراجعت 3.1 بالمئة على أساس شهري في أبريل، لكنها ارتفعت 23.9% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا شهريا 1.2 بالمئة فحسب، وتوقعوا زيادة 25.5% على أساس سنوي.

منطقة اليورو كورونا الاقتصادات الإنتاج الصناعي الاتحاد الأوروبي

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