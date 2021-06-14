أسواق الخليج تحقق مكاسب بدعم النفط والتعافي الاقتصادي

ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية، اليوم الاثنين، مدعومة بالتفاؤل إزاء التعافي الاقتصادي وأسعار النفط التي ارتفعت مع تحسن توقعات الطلب العالمي على الوقود.



وتعتبر أسعار النفط حافزا رئيسيا للأسواق المالية في منطقة الخليج، وارتفع خام برنت ‭‭76‬‬ سنتا أو ‭‭1.1‬‬ % إلى ‭‭73.43‬‬ دولار للبرميل في الساعة ‭‭0734‬‬ بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ مايو ‭‭2019‬‬.

- صعود المؤشر السعودي ‭‭0.6‬‬ %



وصعد المؤشر السعودي ‭‭0.6‬‬ % مع ارتفاع سهمي مصرف الراجحي ‭‭2.7‬‬ % والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ‭‭0.6‬‬ %، 7، ونقل التلفزيون السعودي أمس الأحد عن قرار لوزارة التجارة أن المملكة لن تسمح بدخول من لم يتلقوا اللقاح المضاد لكورونا إلى المراكز التجارية.

وقال دانيال تقي الدين، محلل الأسواق لدى إف. إكس بريموس "ستظل الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي مرتفعة ، بفضل انحسار التأثير الاقتصادي للجائحة والتعافي الاقتصادي"، مضيفا أن بعض القيود المتبقية يمكن أن تبطئ وتيرة التعافي قليلا.



وصعد مؤشر دبي ‭‭0.6‬‬ % بقيادة مكاسب ‭‭1.2‬‬ % لسهم شركة إعمار العقارية و‭‭0.4‬‬ % لسهم بنك الإمارات دبي الوطني، وارتفع مؤشر أبوظبي ‭‭0.3‬‬ %.



واعتبارا من غد الثلاثاء، ستقصر أبوظبي دخول مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأماكن العامة على من تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد، أو جاءت نتيجة اختبار حديث للكشف عن فيروس كورونا لديهم سلبية.



وارتفع المؤشر القطري ‭‭0.8‬‬ %، إذ صعدت معظم الأسهم المدرجة على المؤشر، بما في ذلك سهم شركة صناعات قطر.

- البترول يكسر حاجز 70 دولارا

وقام سعر بترول الخليج يكسر حاجز الـ 70 دولارا للبرميل لأول مرة منذ عام ، حيث ارتفعت أسعار البترول فى دول الخليج خلال تعاملات اليوم الأحد، بنحو 7% فى معظم الخامات النفطية للدول المنتجة والمصدرة بعد أن تراجع فى مايو الماضي، لتعرض أسعار برنت للتقلبات خلال الفترة الماضية، بسبب الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة، وتداعيات جائحة كورونا، وتراجع الطلب على النفط.