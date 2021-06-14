الإثنين 14 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: خفض عجز الموازنة من 12.5% إلى 6.7% إنجاز كبير للقيادة السياسية

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن السياسات النقدية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود القيادة السياسية خلال السنوات الماضية كان لها دور كبير في خفض عجز الموازنة الذي تجاوز 12.5% من الناتج المحلي عام 2015- 2016 إلى 7.9% في عام 2019- 2020، ومن المتوقع أن يصل 7.7% بنهاية العام الحالي، و6.7% في العام المالي المقبل.

وأكدت رشاد، أن الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية والمتمثلة في كم المشروعات القومية، والمدن الجديدة، والبنية التحتية، كان لها دور مباشر في تحقيق طفرة كبيرة، خفض عجز الموازنة، وذلك على الرغم من كم التحديات التي واجهت وما زالت تواجه الدولة المصرية، بالإضافة لجائحة كورونا التي غيرت الخريطة الاستثمارية والاقتصادية لدول العالم أجمع، وكان لها تأثير مباشر على العديد من الدول بما فيهم الدولة المصرية التي لولا الجهود المبذولة في ملف الاقتصاد لكانت الأوضاع ذهبت في طريق آخر.

وأشارت إلى أهمية تضافر كل الجهود لإنجاح البرنامج الوطنى المتكامل للإصلاحات الهيكلية استكمالاً لمسيرة الإصلاح واستهدافًا لتحقيق التنمية الشاملة للوطن، مؤكدة أن رقمنة منظومتي الضرائب والجمارك، ساهم في تحفيز الاستثمار من خلال ميكنة ودمج وتبسيط الإجراءات، لتحصيل حق الدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المشروعات الاستثمارية التي ستعود بالنفع على المواطنين وعلى الدولة في نفس الوقت.

ونوهت إلى أن مصر أصبحت تحظى باهتمام المستثمرين على مستوى العالم لموقعها وما آلت إليه من تشريعات وبنية تحتية وشبكة طرق جعلتها محط أنظار العالم.

وناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في جلسته العامة، أمس الأحد،  التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.

مجلس النواب القيادة السياسية الاصلاح الاقتصادي خفض عجز الموازنة المشروعات القومية والبنية التحتية والمدن الجديدة الدولة المصرية البرنامج الوطني التنمية الشاملة

مواد متعلقة

الهضيبي: «التحول الرقمي» يجعل من مصر مركزًا إقليميًا للبيانات

برلماني: الرئيس السيسي حقق طفرات إنتاجية في القطاع الزراعي

«خارجية الشيوخ»: تنسيقية الأحزاب تمثل الطيف المؤثر داخل المشهد السياسي

إسلام عوض: تنسيقية شباب الأحزاب حالة وطنية تستوعب كل الطاقات

بروتوكول تعاون بين «المهندسين» والمنظمة العربية للتنمية الإدارية

عضو «التنسيقية» في ذكرى تأسيسها: أصبحت أحد ملامح الجمهورية الجديدة

مسؤول بـ«حماة الوطن»: ما حققه الرئيس السيسي في 7 سنوات «إنجاز تاريخي»

«المصريين»: العلاقات المصرية السعودية السد المنيع أمام أعداء العرب

الأكثر قراءة

بدء المباحثات الرسمية بين مصر وقطر فى الدوحة بحضور «شكرى»

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

الأحد.. بدء تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى ببرج العرب الجديدة

ضبط المتهم بالتحرش بطفل داخل قطار الصعيد

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

مصرع سيدة وإصابة 6 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بمطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. عد تنازلى

الحسين عبدالرازق

عن الفيديوهات والكفتة!

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

عيساوى فريج وزير عربى بالحكومة الإسرائيلية الجديدة

آلاف الإسرائيليين يحتفلون فى تل أبيب والقدس بعد الإطاحة بنتنياهو

أنجيلا ميركل: أتطلع للعمل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت