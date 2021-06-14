الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وزيرة الثقافة تكشف أهمية المنصة الرقمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

اجتماع وزيرة الثقافة
اجتماع وزيرة الثقافة

تابعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مع الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونائبه الدكتور أحمد بهي الدين استعدادت إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 والمقام فى الفترة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

ومن المقرر إعلان تفعيل المنصة خلال مؤتمر صحفي يعقد في الواحدة ظهر الثلاثاء 22 يونيو الجاري بمركز المنارة.

وقالت "عبد الدايم"، إن استحداث منصة رقمية لمعرض الكتاب يأتى في إطار استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمى، كما تأتي المنصة إضافة ثرية لمنظومة العمل في هذا الحدث الدولي الضخم، متابعة إنها نقلة نوعية في الخدمات الثقافية التي تقدم للجمهور.

 وأشارت إلى أن المنصة تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، مؤكدة أنها انطلاقة حقيقية على طريق تطوير الخدمة الثقافية واستراتيجة الدولة بالتحول إلى مصر الرقمية.

ووجهت وزيرة الثقافة بتخصيص غرفة عمليات دائمة للمعرض وخدمة دعم فني وخدمة عملاء "أون لاين" على المنصة وعلى تطبيق الواتساب، وشددت على ضرورة التيسير على رواد المعرض هذا العام، واعتبارها دورة استثنائية، وكذلك  تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة، ومنها ارتداء القناع الطبى، وقياس درجة الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم ومسافات التباعد الآمنة، كما تم تحديد حدًا أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض من القاعات الأربعة ومراعاة مسافات التباعد بين أجنحة العارضين.
واستعرض الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب مع  الشركة  "المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات" المنفذة للمنصة الرقمية، وممثليها المهندسة هبة الخولي والمهندس كريم عبد الكريم، المحتوي الرقمي، وخطوات التسجيل، وأسلوب فتح الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg  أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث " جوجل " ويتبعها الضغط على خيار "احجز تذكرتك"، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة "الاسم- رقم الهاتف - البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية -النوع"،  وحتى الحصول على تذكرة الزيارة؛ حيث يتم بعد الانتهاء من عملية التسجيل إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

وزيرة الثقافة ايناس عبد معرض القاهرة الدولي 2021 المنصة الرقمية معارض الكتب

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