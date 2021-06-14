حبس عاطل بتهمة النصب على شخص ..باع له وحدة سكنية وهمية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالنصب والاحتيال على شخص والاستيلاء على أمواله بزعم بيع وحدة سكنية له، ولم يفي بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على العقد المزور الخاص بملكية الوحدة السكنية لفحصه.



وتلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، بقيام عاطل بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم بيع وحدة سكنية له، ولم يفي بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى.



وكشفت تحريات ضباط فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وان المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى تملك وحدات سكنية والاستيلاء على أموالهم بزعم ملكيته لها وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء من المجني عليه على مبالغ مالية بزعم بيعه شقة سكنية له بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وقدم له عقد منسوب لإحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان يفيد ملكيته للوحدة السكنية المشار إليها "على خلاف الحقيقة"، وعقب ذلك تبين أنها مملوكة لشخص آخر واستولى على المبلغ المالى لنفسه ورفض رده للشاكى.



وعقب تقنين الإجراءات تنسيقا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، وتم عمل كمين والقي القبض علي المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة التحقيقات.

جريمة نصب أخرى

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس صاحب شركة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب علي المواطنين والاستيلاء منهم علي مبلغ 2 مليون جنيه بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة إكسسوارات المحمول من خلال المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبلغ المالى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المجني عليهم.



وتلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، و5 آخرين، بقيام صاحب شركة لتجارة اكسسوارات المحمول، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم.



بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة إكسسوارات المحمول من خلال المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها 2 مليون جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبلغ المالى المستولى عليها.



وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.