نشاط للرياح وارتفاع الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ27 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا في درجة الحرارة الأيام المقبلة، وأن الطقس ستكون حار نهارا على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على جنوب البلاد.

وأضاف "شاهين" في تصريحات لـ"الدستور"، إن طقس اليوم الإثنين سيشهد نشاطا للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، ولطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

ولفت إلى أن درجات الحرارة كالتالي:القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

وأشار إلى أن طقس غدا الثلاثاء سيشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حيث ستكون درجات الحرارة كالتالي:القاهرة والوجه البحرى 32 درجة، والسواحل الشمالية 27 درجة، جنوب سيناء 36 درجة، وشمال الصعيد 34 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.

وعن طقس الأربعاء، أكد "شاهين" أنه سيشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حيث ستكون درجات الحرارة كالتالي: القاهرة والوجه البحرى 33 درجة، والسواحل الشمالية 27 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة.

جدير بالذكر أن الأيام الماضية شهدت طقسا شديد الحرارة حيث تخطت درجات الحرارة الأربعين درجة ما تسبب في تحذير الأرصاد للمواطنين من التعرض لضربات شمس قد تؤدي بهم إلى إغماء ودوران، حيث إن البلاد شهدت موجة شديدة الحرارة.