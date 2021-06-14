الإثنين 14 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

نشاط للرياح وارتفاع الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ27 ساعة المقبلة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

قال الدكتور محمود شاهين، مدير التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا في   درجة الحرارة الأيام المقبلة، وأن الطقس ستكون حار نهارا على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على جنوب البلاد.

وأضاف "شاهين" في تصريحات لـ"الدستور"، إن طقس اليوم الإثنين سيشهد نشاطا للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من  جنوب سيناء وجنوب البلاد، ولطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

ولفت إلى أن درجات الحرارة كالتالي:القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

وأشار إلى أن طقس غدا الثلاثاء سيشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء  وجنوب البلاد، حيث ستكون درجات الحرارة كالتالي:القاهرة والوجه البحرى 32 درجة، والسواحل الشمالية 27 درجة، جنوب سيناء 36 درجة، وشمال الصعيد 34 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.

وعن طقس الأربعاء، أكد "شاهين" أنه سيشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حيث ستكون درجات الحرارة كالتالي: القاهرة والوجه البحرى 33 درجة، والسواحل الشمالية 27 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة.

جدير بالذكر أن الأيام الماضية شهدت طقسا شديد الحرارة حيث تخطت درجات الحرارة الأربعين درجة ما تسبب في تحذير الأرصاد للمواطنين من التعرض لضربات شمس قد تؤدي بهم إلى إغماء ودوران، حيث إن البلاد شهدت موجة شديدة الحرارة.

القاهرة درجات الحرارة حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارصاد الطقس

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

بدء المباحثات الرسمية بين مصر وقطر فى الدوحة بحضور «شكرى»

«عبدالغفار» يسلم صندوق تحيا مصر 57 مليون جنيه لإعادة إعمار غزة

مصرع سيدة وإصابة 6 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بمطروح

الأحد.. بدء تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى ببرج العرب الجديدة

ضبط المتهم بالتحرش بطفل داخل قطار الصعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. عد تنازلى

الحسين عبدالرازق

عن الفيديوهات والكفتة!

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

عيساوى فريج وزير عربى بالحكومة الإسرائيلية الجديدة

آلاف الإسرائيليين يحتفلون فى تل أبيب والقدس بعد الإطاحة بنتنياهو

أنجيلا ميركل: أتطلع للعمل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت