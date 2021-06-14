لطلاب الأزهر.. رابط الحصول على رقم جلوس الثانوية الأزهرية

بدأ طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، في البحث عن أرقام جلوس امتحانات نهاية العام والتى تنطلق السبت القادم في كافة محافظات الجمهورية، وتستمر حتى الأول من شهر أغسطس القادم.

وأتاحت البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، رابط الحصول على أرقام جلس امتحانات الثانوية والتى يمكن للطلاب الحصول من خلال هذا الرابط، باستخدام الرقم القومي أو جواز السفر لغير المصريين.

https://www.azhar.eg/seatsno.html

ومن جانبه حدد قطاع المعاهد الأزهرية عدد اللجان بنحو 650 لجنة على مستوى الجمهورية يؤدى فيها 113 ألفا و800 طالب وطالبة تقريبا الامتحانات.



وحدد القطاع كل لجنة سيكون بها 12 طالبا فقط فى تباعد اجتماعى، بحيث يضمن سلامة الطلاب، كما سيبدأ الامتحان فى تمام الساعة التاسعة صباحا وسيكون كل يوم بمادة واحدة فقط يوم للعلمي وآخر للأدبي، وذلك لعدم حدوث أي تكدسات باللجان، كما تم توفير كافة الإجراءات الوقائية من مطهرات وماسكات وكاشف حرارى، كما سيتم تعقيم اللجان يومياً.



وأكد القطاع أنه يمكن للطالب أن يؤجل امتحانه للعام القادم إذا كان يخشى من الأوضاع الحالية، على أن تحتسب العام القادم أول مرة، وإذا أصيب أحد الطلاب خلال عقد الامتحانات سيسمح له بدخول الدور الثانى والحصول على الدرجة كاملة.

كما شدد القطاع فى تعليمات لرؤساء اللجان باتخاذ التدابير الوقائية داخل اللجان، وهى كالآتى:

1 – التأكد من نظافة مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بحيث يتم تعقيمها وتطهيرها قبل وبعد أداء كل امتحان.

2 – إلزام الطلاب والعاملين باللجان بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتوفير كل سبل الحماية من فيروس كورونا وتوزيعها على الجميع.

3 – التعامل الفورى مع أى حالات اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا قد تظهر داخل اللجان.

4- يلتزم أعضاء لجان امتحانات الثانوية بالحضور قبل اللجان بساعة ونصف للمساعدة في توجيه الطلاب.

5- توفير مكانين بديلين احتياطيين لمقار امتحانات الثانوية تحسبا لحدوث أى ظروف طارئة حتى وإن استدعى الأمر الاستعانة ببعض مدارس التعليم العام.

6- حظر تجمع أولياء الأمور أو غيرهم في محيط لجان امتحانات الثانوية والتصدى القانوني لأى محاولات للغش.

7- توفير عدد من المعلمين في أماكن قريبة من اللجان تحسبا لسد العجز بأى لجنة خاصة في الأيام الأولى.