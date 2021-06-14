الإثنين 14 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بدء المباحثات الرسمية بين مصر وقطر فى الدوحة بحضور «شكرى»

سامح شكري ونظيره
سامح شكري ونظيره القطري

بدأت، منذ قليل، جلسة المباحثات الرسمية بين وزير الخارجية سامح شكري، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بمقر وزارة الخارجية القطرية، وبحضور وفدي البلدين، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات «تويتر».

وتوجه وزير الخارجية سامح شكري، مساء أمس، 13 يونيو الجاري، إلى العاصمة القطرية الدوحة حاملاً رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على "بيان العُلا" في 5 يناير 2021، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المُقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سوف يشارك خلال الزيارة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد بدعوة من قطر، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، وذلك لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن الوضع العربي الراهن، وسبل تعزيز آليات العمل المشترك إزاء التحديات المتنامية التي تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمي.

كما سيشارك الوزير شكري في دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات قضية سد النهضة، والتي ستعقد بناءً على طلب من مصر والسودان في أعقاب الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماع الأول للجنة فلسطين. 

ومن المقرر أيضًا أن يعقد وزير الخارجية جلسة مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وفي مايو الماضي، أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، زيارة رسمية إلى القاهرة، التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات مصرية- قطرية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

مصر قطر الدوحة سامح شكري وزير الخارجية بدء المباحثات

الأكثر قراءة

بدء المباحثات الرسمية بين مصر وقطر فى الدوحة بحضور «شكرى»

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

الأحد.. بدء تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى ببرج العرب الجديدة

ضبط المتهم بالتحرش بطفل داخل قطار الصعيد

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

مصرع سيدة وإصابة 6 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بمطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. عد تنازلى

الحسين عبدالرازق

عن الفيديوهات والكفتة!

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

عيساوى فريج وزير عربى بالحكومة الإسرائيلية الجديدة

آلاف الإسرائيليين يحتفلون فى تل أبيب والقدس بعد الإطاحة بنتنياهو

أنجيلا ميركل: أتطلع للعمل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت