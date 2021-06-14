إيداع طفل «فويس كيدز» أسبوعا بدار رعاية لتعديل سلوكه للشروع في قتل زميله

أمرت نيابة جنوب القاهرة، بإيداع أحد المشتركين السابقين فى برنامج "ذا فويس كيدز"، بأحد دور الرعاية لمدة أسبوع لتعديل سلوكه، بعدما تعدى بالضرب على جاره وغرس فى رأسه مفتاح سيارة نتج عنها إصابته.

- والدة المجني عليه تروي تفاصيل الواقعة

وسردت والدة المجنى عليه تفاصيل الواقعة، أن نجلها تعرض لاعتداء على يد جاره في حلوان، بإصابته وغرس مفاتيح برأسه، وأن المتهم بالاعتداء على ابنها يقيم في نفس الشارع الذى يقيمون به، واستفز نجلها ببعض الكلمات وعندما توجه له تعدى عليه بسلسلة يوجد بها 7 مفاتيح واخترق مفتاح منهم جمجمته، مما أدى إلى إصابته بجرح قطعى فى المخ، ونزيف، وحاليا يمكث داخل المستشفى لتلقى الرعاية الصحية.

- المتهم مشهور بالمشاكل مع أقاربه

وأضافت والدة المجنى عليه، أن المعتدى على نجلها مشهور عنه مشاكل أسرية مع أقاربه، وقام بالتعدى على ابنها وإصابته فى المخ، منوهة إلى أن حالة ابنها الصحية متدهورة ويحتاج إلى الدعاء، ولا يزال متواجد فى غرفة العناية المركزة فى المستشفى.

وأوضحت والدة المجنى عليه، أن نجلها يتواجد فى المستشفى منذ أسبوع ولازال يتلقى الرعاية الصحية بداخلها والأطباء منعوا خروجه لحين تحسن حالته الصحية، مضيفة أن النيابة تحفظت على المفتاح الذى اخترق جمجمة نجلها، وقررت ضبط واحضار المتهم فى الواقعة، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لعدم تكرار تلك الوقائع فى مجتمعنا.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي، تداول العديد من المنشورات حول قيام طفل من مشتركي برنامج "ذا فويس كيدز" بالتعدي على جاره بمفاتيح حتى اخترق واحد منهم جمجمته، وإصابته بإصابات بالغة ونقل على أثرها الى المستشفى.

وبإجراء الفحص والتحريات اللازمة حول الواقعة، تمكن رجال المباحث بالقاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة، من القبض على المتهم في الواقعة، بعدما انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد السيسي رئيس المباحث ومعاونه النقيب محمود سعداوي، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 12813 لسنة 2021 جنح بقسم شرطة حلوان، وأخطر اللواء أشرف الجندي مدير الأمن بالواقعة.