الإثنين 14 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إيداع طفل «فويس كيدز» أسبوعا بدار رعاية لتعديل سلوكه للشروع في قتل زميله

طفل فويس كيدز
طفل فويس كيدز

أمرت نيابة جنوب القاهرة، بإيداع أحد المشتركين السابقين فى برنامج "ذا فويس كيدز"، بأحد دور الرعاية لمدة أسبوع لتعديل سلوكه، بعدما تعدى بالضرب على جاره وغرس فى رأسه مفتاح سيارة نتج عنها إصابته.

- والدة المجني عليه تروي تفاصيل الواقعة

وسردت والدة المجنى عليه تفاصيل الواقعة، أن نجلها تعرض لاعتداء على يد جاره في حلوان، بإصابته وغرس مفاتيح برأسه، وأن المتهم بالاعتداء على ابنها يقيم في نفس الشارع الذى يقيمون به، واستفز نجلها ببعض الكلمات وعندما توجه له تعدى عليه بسلسلة يوجد بها 7 مفاتيح واخترق مفتاح منهم جمجمته، مما أدى إلى إصابته بجرح قطعى فى المخ، ونزيف، وحاليا يمكث داخل المستشفى لتلقى الرعاية الصحية. 

- المتهم  مشهور بالمشاكل مع أقاربه

وأضافت والدة المجنى عليه، أن المعتدى على نجلها مشهور عنه مشاكل أسرية مع أقاربه، وقام بالتعدى على ابنها وإصابته فى المخ، منوهة إلى أن حالة ابنها الصحية متدهورة ويحتاج إلى الدعاء، ولا يزال متواجد فى غرفة العناية المركزة فى المستشفى.

 

وأوضحت والدة المجنى عليه، أن نجلها يتواجد فى المستشفى منذ أسبوع ولازال يتلقى الرعاية الصحية بداخلها والأطباء منعوا خروجه لحين تحسن حالته الصحية، مضيفة أن النيابة تحفظت على المفتاح الذى اخترق جمجمة نجلها، وقررت ضبط واحضار المتهم فى الواقعة، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لعدم تكرار تلك الوقائع فى مجتمعنا.

وكان  رواد موقع التواصل الاجتماعي، تداول العديد من المنشورات حول قيام طفل من مشتركي برنامج  "ذا فويس كيدز" بالتعدي على جاره بمفاتيح حتى اخترق واحد منهم جمجمته، وإصابته بإصابات بالغة ونقل على أثرها الى المستشفى.

 

وبإجراء الفحص والتحريات اللازمة حول الواقعة، تمكن رجال المباحث بالقاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة، من القبض على المتهم في الواقعة، بعدما انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد السيسي رئيس المباحث ومعاونه النقيب محمود سعداوي، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 12813 لسنة 2021 جنح بقسم شرطة حلوان، وأخطر اللواء أشرف الجندي مدير الأمن بالواقعة.

ايداع ذا فويس كيدز دور الرعاية أسبوع تعديل سلوك تعدي بالضرب

الأكثر قراءة

بدء المباحثات الرسمية بين مصر وقطر فى الدوحة بحضور «شكرى»

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

الأحد.. بدء تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى ببرج العرب الجديدة

ضبط المتهم بالتحرش بطفل داخل قطار الصعيد

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

مصرع سيدة وإصابة 6 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بمطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. عد تنازلى

الحسين عبدالرازق

عن الفيديوهات والكفتة!

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

عيساوى فريج وزير عربى بالحكومة الإسرائيلية الجديدة

آلاف الإسرائيليين يحتفلون فى تل أبيب والقدس بعد الإطاحة بنتنياهو

أنجيلا ميركل: أتطلع للعمل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت