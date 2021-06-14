الإثنين 14 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء اليابانى لن يستبعد حل مجلس النواب وإجراء انتخابات عامة

يوشيهيدي سوجا
يوشيهيدي سوجا

قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الاثنين، إنه لن يستبعد حل مجلس النواب وإجراء انتخابات عامة إذا نفذت أحزاب المعارضة تهديدها بتقديم تصويت بحجب الثقة عن حكومته.

وأضاف سوجا- في حديثه للصحفيين بعد ختام قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في كورنوال جنوب غرب المملكة المتحدة حسبما نقلت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم على موقعها الإلكتروني- أن أولويته لا تزال تتمحور حول السيطرة على جائحة فيروس كورونا، لكنه سيتخذ قرارًا بشأن الانتخابات "عندما يحين الوقت".

وأوضح: "إن الانتخابات يمكن أن تحدث في أي وقت، لكن أولويتي القصوى الآن هي التعامل مع فيروس كورونا، لأنني أريد إعادة السلامة والأمن إلى الشعب الياباني في أقرب وقت ممكن".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة قبل انتهاء فترة ولاية أعضاء مجلس النواب الحالية، ومدتها 4 سنوات، يوم 21 أكتوبر القادم، فيما دعا الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني وأحزاب معارضة أخرى إلى تمديد جلسة "الدايت" الحالية لمدة 3 أشهر إلى ما بعد انتهاء صلاحيته، وذكرت أنها تفكر في التصويت بحجب الثقة إذا لم يتم تلبية طلبها.

وقال تيتسورو فوكوياما الأمين العام للحزب الديمقراطي، في مناظرة تليفزيونية: "إذا رفض سوجا دعوات المعارضة لتمديد الجلسة البرلمانية، سنقدم اقتراحًا بسحب الثقة، ونحن على استعداد تام لمواجهة احتمال حل مجلس النواب".

بدوره، قال كييتشي إيشي الأمين العام لحزب كوميتو- الشريك الأصغر في ائتلاف الحزب الديمقراطي الليبرالي بزعامة سوجا- إنه لا يرى حاجة لتمديد الجلسة البرلمانية، مشيرًا إلى أن البلاد تتجه نحو سن تشريعات برلمانية جديدة، وأضاف أن الائتلاف الحاكم سيصوت ببساطة ضد اقتراح بحجب الثقة.

في غضون ذلك، قال سوجا إنه سيقرر هذا الأسبوع ما إذا كان سيرفع حالة الطوارئ الخاصة بـ كوفيد- 19 في طوكيو ومناطق أخرى، بينما أثار هذا التصريح مخاوف من أن تخفيف القيود قبل الأوان قد يؤدي إلى عودة تفشي العدوى قبل أوليمبياد طوكيو، المقرر انطلاقها في 23 يوليو المقبل.

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