الإثنين 14 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غدًا.. عمومية «مصر للفنادق» تُناقش إعادة تشكيل مجلس الإدارة

شركة مصر للفنادق
شركة مصر للفنادق

قالت شركة مصر للفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن الجمعية العامة غير العادية ستناقش غدًا الثلاثاء، مذكرة بشأن تشكيل مجلس الإدارة.

أضافت الشركة، في بيان اليوم الإثنين، أن الجمعية ستناقش أيضًا، مذكرة بشأن عرض توصيات ومقترحات اللجنة المشكلة بقرار مجلس الإدارة وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991.

وتناقش الجمعية العامة العادية في اليوم ذاته، مذكرة بشأن الموافقة على النظام الأساسي للشركة وفقاً لأحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، كما تناقش الجمعية مذكرة بشأن الموافقة على التحول من العمل تحت مظلة القانون 203 لسنة 1991 المعدل بالقانون 185 لسنة 1981 وتعديلاته للعمل تحت مظلة القانون 159 لسنة 1981.

وحققت مصر للفنادق، خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2021، خسائر بلغت 143.14 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 142.97 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 13.64 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 288.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

واستقبل  هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لبحث تعزيز التعاون بين الوزارتين في المشروعات المشتركة، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران.

تم خلال اللقاء استعراض مستجدات إقامة مشروع سياحي فندقي برأس جميلة في مدينة شرم الشيخ على قطعتي أرض متلاصقتين تمتلكهما شركتي “المنتزه للسياحة والاستثمار” إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة ”إيماك العقبة” التابعة لوزارة الطيران المدني.

كان قد تم مؤخرا تقييم أرض رأس جميلة بشرم الشيخ البالغة نحو 820 ألف متر ، وذلك من قبل جهات متخصصة لتحديد حصة كلا الشركتين ، تمهيدًا لطرح المشروع للشراكة مع القطاع الخاص.

مصر سياحة وزارة تعاون فندق جمعية عمومية

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