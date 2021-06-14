الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة» ببورسعيد تنظم دورة لريادة الأعمال لخريجي الدورات التدريبية

دورة لريادة الأعمال
دورة لريادة الأعمال

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن أمل مصر فى المشروعات الصغيرة، حيث أن النجاح في إنشاء مليون مشروع صغير يزداد سنويا سيؤدي إلى تحقيق التشغيل الكامل والقضاء على البطالة بالمجتمع المصري.

وأضاف سعفان، أن حلم الوزارة الوصول لمليون مشروع على مستوى الجمهورية، توفر فرص عمل للشباب يديرها خريجي التدريب والعمالة العائدة، والتي بنجاحها يكلل نجاح الوزارة في توفير فرص عمل والقيام بدورها في المجتمع، نحو المساعدة في تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع كل الجهات المعنية، سوف تؤدي إلى تحقيق التشغيل الكامل والقضاء على البطالة بالمجتمع المصري.

ووجه الوزير، مديريات القوى العاملة بالمحافظات بإلحاق الذين أتموا دورات التدريبية بمراكز التدريب المهني، وإلحاقهم بدورة ريادة الأعمال.

وفي هذا الإطار قامت مديرية القوى العاملة ببورسعيد بالتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة بعقد دورة  تدريبية في مجال ريادة الأعمال وسوف تستمر لمدة 3 أسابيع.

 

وأشار السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد سعيد، إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن شرح كامل للتعريف بريادة الأعمال ومناقشة المتدربين حول الهدف من الالتحاق بالبرنامج، وشرح لقانون العمل فيما يتعلق بتفتيش العمل وعقود العمل وحقوق العامل وواجباته  والعلاقة بين صاحب العمل والعامل لإنجاح العملية الإنتاجية، فضلا عن شرح لأهداف السلامة والصحة المهنية ،والتعريف بمخاطر بيئة العمل، بالإضافة إلي تنمية المهارات الريادية ، وولد فكرة مشروعك.

وكانت المديرية، أعلنت منذ أيام قليلة عن فتح باب الحجز للحصول على دورة تدريبية مجانية في مجال تصنيع الضفائر الكهربية للسيارات، على أن يتم التعيين فورا بشركة الضفائر التي ستقوم بعملية التدريب، بعد اجتياز فترة التدريب، بورشة تدريب شركة SE Wiring system Egypt، بمركز التدريب التابع لمديرية القوى العاملة ببورسعيد.

القوى العاملة المشروعات الصغيرة مليون مشروع صغير القضاء على البطالة خريجي التدريب

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