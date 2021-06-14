الإثنين 14 يونيو 2021
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محافظات

مصرع سيدة وإصابة 6 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بمطروح

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة

شهدت محافظة مطروح مصرع سيدة مجهول الهوية وإصابة 6 أشخاص آخرين، إثر انقلاب سيارة ملاكي امام إحدى القرى السياحية بسيدي عبدالرحمن شرق مطروح، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي. 

وقال محمد الطليمي، مشرف غرفة الطوارئ بصحة مطروح، خلال حديثة لـ"الدستور، إن غرفة الطوارئ تلقت إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي أمام إحدى القرى السياحية في سيدي عبدالرحمن شرق مطروح، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى المستشفى. 

وأوضح مشرف غرفة الطوارئ بصحة مطروح أنه قد استقبل مستشفى العلمين النموذجي سيدة مجهولة الهوية و6 أشخاص آخرين، حيث تم إسعافهم وإجراء الفحوصات الطبية لهم فور وصولهم من قبل طاقم طبي مجهز على أعلى مستوى.

وأضاف مشرف غرفة الطوارئ بصحة مطروح أن المصابين هم: "وليد حامد محمد ويبلغ من العمر ٢٣ سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات وسحجات بالجسم، وسهيلة رأفت محمود وتبلغ من العمر ١٩ سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقري".

وتابع أنه أصيب أيضا: أحمد موسي عوض ويبلغ من العمر ٢١ سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات وسحجات بالجسم، وجوري هشام مصباح وتبلغ من العمر ٣ سنوات، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بفروة الرأس، وعبدالرحمن أبوالفتوح عبدالوارث ويبلغ من العمر ٢٧ سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف من الأنف واشتباه كسر بالضلوع وكدمات وسحجات بالجسم، ودنيا محمود محمد وتبلغ من العمر ١٨ سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات وسحجات بالجسم".. بالإضافة إلى جثمان سيدة مجهولة الهوية، حيث تم إجراء  إنعاش قلبي ورئوي والحالة لم تستجب، مؤكدا أن جميعهم من محافظة الإسكندرية.

وأكد أنه تم إجراء الفحوصات الطبية للمصابين، وتحرير محضر بنقطة شرطة المستشفى، بالإضافة إلى التحفظ على جثمان السيدة مجهولة الهوية في ثلاجة حفظ الجثامين بمستشفى العلمين النموذجي، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة لحين التعرف عليها.

مصرع سيدة اصابة 6 اشخاص مطروح سيدي عبدالرحمن مستشفى العلمين النموذجي

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