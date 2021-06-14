الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

249 مليون دولار إجمالي صادرات الإسماعيلية من الخضروات والفاكهة 5 أشهر

الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة

قال المهندس السيد خليل، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، إنه نتيجة لما حققته منتجات الإسماعيلية من الحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة والتى أصبحت تغزو أسواق العالم، فإن إجمالى قيمة ما تم تصديره من هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية والأوربية خلال الفترة من بداية شهر يناير حتى نهاية شهر مايو الماضي٢٠٢١، قد بلغت نحو ٢٤٩.٢ مليونن دولار وذلك لكمية اجمالية قدرها ١٩٣٦٩٤٩٤ طن منها ١٨٠٥٤٠٩٠طن من الفاكهة الطازجة والمجمدة و٧٥٦ طن من الخضروات الطازجة والمجمدة و١٣١٤٦٤٣ طن من المحاصيل الحقلية والتى تم تصديرها إلى الدول العربية والأجنبية. 

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية فى بيان، أن إجمالي عدد الشهادات التصديرية خلال تلك الفترة قد بلغ ٢٠٤٤ شهادة منهم  ٢٥٣ شهادة فقط خلال شهر مايو.

 وأشار إلى أن إجمالى قيمة ما تم تصديره من الإسماعيلية من المنتجات الزراعية خلال شهر مايو الماضى فقط بلغ  حوالي ٣٩.٩مليون دولار، وذلك لكمية قدرها ٣٨٢٦٥٧ طن والتى شملت تصدير منتجات برتقال وفول سودانى وفراولة مجمدة وخضروات مجمدة و معجون طماطم  وملوخية خضراء وعصير برتقال ولب مانجو ولب جوافة وحمص ولب قرع، وتم تصدير هذه الأصناف إلى دول كل من إيطاليا وأسبانيا وهولندا والسودان ولبنان والهند والأردن والإمارات وليبيا  والكويت.

 

 

تصدير الخضروات الفاكهه الإسماعيلية الحاصلات الزراعية زاعه الاسماعيليه

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