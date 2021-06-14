ضبط 1229 قضية تموينية خلال 24 ساعة

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1229 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة .. أبرزها ضبط 1٫75 طن "دواجن" معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية "مجهولة المصدر" .. ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ، بحوزة قائد سيارة حال سيره بمحافظة الشرقية .

ونجحت الجهود في ضبط 1٫63 طن "أسماك مدخنة" معبأة داخل عبوات "مجهولة المصدر" .. غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة ، وتشكل خطر على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة قائد سيارة حال سيره بمحافظة الغربية .

وتمكنت الجهود من ضبط 1,51 طن "كبدة مجمدة" معبأة داخل عبوات يشتبه فى عدم صلاحيتها لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة المدير المسئول عن محل "سوبر ماركت" بمحافظة القليوبية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 1,01 طن "دواجن – مفروم لحوم – دهون حيوانية" بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة مالك مخزن لتجهيز الوجبات تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بمحافظة الجيزة.

وأثمرت الجهود عن ضبط مالك مخبز بلدى– بمحافظة الجيزة لاستيلائه على 106290 جنيها من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام التشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً ، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم وبيعها بالسوق السوداء.

وتمكنت الجهود من ضبط 1,860,210 عبوة وقرص مكملات غذائية "منتج نهائى"– 4 أطنان "مواد خام" – 370,50 عبوة فارغة "مستلزمات وأدوات إنتاج" – 10 ماكينة وخط إنتاج "أدوات إنتاج" وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المكملات الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الشرقية.

ونجحت الجهود في ضبط 4 أطنان "زيوت سيارات" معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة مالك مخزن لتجارة زيوت السيارات "بدون ترخيص" بمحافظة الشرقية، وضبط 34074 قطعة "كمامات – قفازات طبية " بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.

وأثمرت الجهود عن ضبط 7 أطنان "أسمدة زراعية" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية.