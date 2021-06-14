انخفاض «قشر بياض» 10 جنيهات.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم

شهدت أسعار الأسماك اليوم الإثنين 14 يونيو 2021 تبايناً في الأسعار وفقًا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، حيث سجلت أسعار قشر بياض انخفاض 10 جنيهات، ليتراوح بين 90-120 جنيهاً للكيلو، بينما استقرت أسعار البورى "2 " لتسجل بين 32 -38 جنيهاً للكيلو.

أسعار السمك البلطي

سمك بلطى "1" من 22 - 25 جنيهاً للكيلو

سمك بلطى "2 " من 19- 21 جنيهاً للكيلو

بلطي أسواني من 17 -37 جنيهاً للكيلو

فيليه بلطي من 30 – 110 جنيهاً للكيلو “ بالطلب”

أسعار السمك البوري

سمك بوري "1" من 42 – 48 جنيهاً للكيلو

سمك بوري "2" من 32- 38 جنيهاً للكيلو

سمك شعور من 30- 40 جنيهاً للكيلو

سمك وقار 80- 100 جنيهاً للكيلو

سمك ( قاروص – لوت ) من 80- 100 جنيهاً للكيلو

أسعار السمك بياض

قشر بياض من 90-120 جنيهاً للكيلو

بياض أملس"1" ( بلدي ) من 90- 130 جنيهاً للكيلو

بياض أملس "2" (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) من 30 – 40 جنيهاً للكيلو



سمك قراميط – شيلان من 10 – 20 جنيهاً للكيلو

سمك ثعابين 50- 210 جنيهاً للكيلو

أسعار سمك المكرونة

سمك مكرونة سويسي من 60 – 80 جنيهاً للكيلو

سمك مكرونة مجمدة من 20- 30 جنيهاً للكيلو

سمك موسى من 90- 130 جنيهاً للكيلو

سمك ( سبيط – كاليماري – سابيا ) من 110 – 170 جنيهاً للكيلو

كابوريا من 30- 130 جنيهاً للكيلو

أسعار السمك (مرجان - بربون)



سمك مرجان "2" من 23 - 27 جنيهاً للكيلو

سمك مرجان مجمد من 19- 25 جنيهاً للكيلو

سمك بربون "2" من 32- 38 جنيهاً للكيلو

سمك بربون مجمد 25- 30 جنيهاً للكيلو

سمك دنيس من 90 – 120 جنيهاً للكيلو

سمك سردين مجمد من 15- 25 جنيهاً للكيلو

سمك ماكريل مجمد من 25- 35 جنيهاً للكيلو

أسعار الجمبري



جمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيهاً للكيلو

جمبري "3" 90 - 150 جنيهاً للكيلو