ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة

تمكنت سلطات جمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة فوزى العميرى مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقوانين مكافحة المخدرات ومزاولة مهنة الصيدلة والجمارك والاستيراد والتصدير.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إن سلطات جمارك المطار تلقت معلومات سرية مقدمة من فرع إدارة البحث الجنائي بميناء القاهرة الجوى مفادها محاولة راكب مصرى الجنسية، القادم من النمسا على رحلة طائرة الخطوط الجوية النمساوية القادمة من فيينا القيام بتهريب أشياء محظورة.

وأضافت المصادر إنه تم عرض الأمر علي رفعت صدقي نائب مدير الجمرك، وتم تشكيل لجنة ضمت كل من جمال مدير الحركة المشرف على الخط الأحمر، وعلاء خضر مأمور التفتيش لترقب وصول الراكب وتفتيش حقائبه، وبمجرد وصول رحلة الطائرة تبين أن الراكب يحمل 2 شنطة كبيرة وشنطة جرار، بتفتيشها تبين وجود 69 شريط ترامادول بكل شريط 10 أقراص و386 شريط Oxygesic بكل شريط 10 أقراص و107 أقراص فرط خضراء اللون بإجمالي 4657 قرصا من الأقراص المخدرة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر فوزى العميري مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

وأمرت نيابة النزهة، بحبس راكب أجنبي، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة محاولة تهريب 4657 قرصا مخدرا داخل ملابسه بمطار القاهرة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت بسرعة إرسال تقرير المعمل الكيميائى حول المضبوطات.



شروط السفر إلى مصر

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل “PCR” بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من “اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت”، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل “PCR” فور وصولهم المطار.