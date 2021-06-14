الإثنين 14 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

معهد بحوث البساتين يطالب بتغيير نظم الري في زراعات الموز وعدم منعها

الموز
الموز

كشف تقرير لقسم بحوث الفاكهة الاستوائية بمعهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، أن المساحة الكلية المنزرعة من نباتات الموز تقدر 79 ألف فدان منها  داخل الوادي بنحو58 ألف فدان بنسبة 73.4% بمتوسط إنتاج 18.5 طن /فدان، وخارج الوادي 21 ألف فدان بنسبة 26.58% بمتوسط إنتاج 19.4 طن / فدان، والإنتاجية الإجمالية تعادل 1.5 مليون طن.

وأوضح التقرير أن متوسط أسعار موز المحلي يتراوح من 8 إلى 12 جنيها للكيلو، والمستورد من 25 إلى 40 جنيها للكيلو، وأن الاستهلاك المائي لنباتات الموز تحت نظام الري بالغمر (داخل الوادي) يصل إلى 10 آلاف متر مكعب للفدان سنويا، ولذلك ضرورة عدم استخدام الري بالغمر في الوادي وتحويلة إلأى ري مقنن وري بالتنقيط، حيث إن كفاءة الري بالغمر تعادل 50% بينما كفاءة استخدام الري بالتنقيط تصل إلى 52-90%.

ومن جانبه أوضح الدكتور أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، أنه تم إجراء العديد من الأبحاث معهد بحوث البساتين على ترشيد الاستهلاك المائي للموز، وذلك باتباع النظم الحديثة والري بالتنقيط واستخدام البلمرات واستخدام مواد تقليل النتح، وضرورة رفع كفاءة استخدام المياه، مشيرا إلى أن نبات الموز من أعلى النباتات لكفاءة استخدام مياه الري في الأراضي الصحراوية حيث إنه أعلى محصول يعطي عائد اقتصادي بالنسبة لوحدة المياه، كما أن معامل زراعة الأنسجة النباتية يوجد بها  في مصر أكثر من 40 معملًا مرخصًا لإنتاج نباتات الموز التي تنتج 18 مليون نبتة سنويا.
وقال حمودة  في تصريحات لـ"الدستور"، إنه هذا المجال يعمل فيه الكثير من المهندسين والعمالة المدربة بالإضافة إلى المتخصصين بزراعة وإنتاج الموز بالمزارع والذي سينعكس عليهم هدر هذه الصناعة بالسلب بالإضافة إلى عدم زراعة وإنتاج الموز يؤدي إلى التحول إلى استيراده ما يكلف الدوله الكثير من العملات الصعبة، كما أن فدان الموز يحتوي على 1000 نبات، ويحتاج الموز إلى برامج تسميد عالية حيث يحتاج من 600 إلى 800 وحدة أزوت صافي أي ما يعادل 1.5-2 طن نترات نشادر للفدان سنويا، كما يحتاج من 800 إلى 1000 وحدة  ما يعادل 1.5-2 طن سلفات بوتاسيوم للفدان سنويا. 

الزراعة تحذر وقف زراعات الموز وضرورة تغير نظام

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