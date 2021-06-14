مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة «فن الكولاج» للأطفال في بيت السناري

يُنظِّم بيت السناري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية، ورشة عمل مجانية للأطفال تحت عنوان "فن الكولاج"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو في تمام الثانية ظهرًا، في مقر بيت السناري الأثري.

تُركز الورشة على إنتاج عمل فني باستخدام تقنيات القص واللصق، حيث سيتم شرح كيفية استخدام قصاصات الجرائد، والأشرطة، والورق الملون، والصور الفوتوغرافية مع بعضها البعض ولصقها على قطعة من الورق أو القماش، ليتم الحصول في النهاية على لوحة فنية مميزة.

تقدم الورشة أسماء عبد العليم؛ وهي مدربة ورش فنية لديها خبرة في مجال الحرف والفنون اليدوية، كما أنها تمتلك القدرة اللازمة للتعامل مع الأطفال، ومساعدتهم على الاستفادة من طاقاتهم الإبداعية.

تهدف الورشة إلى إعادة استخدام الأشياء والأدوات القديمة غير المستغلة من خلال إيجاد بدائل وأفكار جديدة، ويساعد هذا بدوره على زيادة التركيز والقدرة على التفكير والتخيَّل. وتأتي الورشة لمدة يوم واحد، وهي مجانية، وتستهدف الأطفال من سن 7 إلى 10 سنة.

وتشارك مكتبة الإسكندرية في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته الثامنة، لأول مرة، وذلك في الفترة من 13 إلى 16 يونيو الجاري، في مقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة والتابع لمكتبة الإسكندرية.

قال الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة تعتز بمشاركتها في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته الثامنة، وترى أن الفن هو اللغة العالمية الوحيدة التي تصل إلى العقول والقلوب في وقت واحد، وهي أيضًا اللغة التي تضع مصر في مكانها اللائق باعتبارها مصدر القوة الناعمة في المنطقة، فمنها خرجت كل الفنون، والآداب، وكل ما يتصل بنهضة الإنسان وسموه.

وأكد الفقي على احتضان مكتبة الإسكندرية لكافة أنواع الفن الراقي والهادف من كل الثقافات، ووجه التحية للقائمين على المهرجان وخاصة الفنان الدكتور انتصار عبد الفتاح وزملائه من كل الجنسيات، كما وجه دعوة عامة لحضور هذا المهرجان الذي يرعى الفن المصري، ويجمع بين الشعوب والحضارات.