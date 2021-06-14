الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طارق لطفى يبحث موقف «حفلة 9» ويحلم بـ«القاهرة كابول 2»

طارق لطفي
طارق لطفي

بدأ الفنان طارق لطفي التخطيط لمشواره الفني القادم بعد النجاح الكبير الذي حققه رمضان الماضي من خلال مسلسل "القاهرة كابول"، والذي  قدمه مع خالد الصاوي وفتحي عبدالوهاب وعدد كبير من النجوم، وكشف تكوين الجماعات الإرهابية وتخطيطها وكيف يفكرون، حيث حقق المسلسل انتشارا هائلا، وعودة مميزة للفنان طارق لطفي، الذى يسعى لتحديد موقف فيلم «حفلة »9 المتوقف.

طارق لطفي يخطط لأعماله الفنية القادمة

 وعلم «الدستور» أن "لطفي" جاء إلى مصر في زيارة لم تستغرق أكثر من 10 أيام ويعود إلى الولايات المتحدة مرة أخرى لاستكمال إقامته هناك مع أسرته، وخلال الأيام الماضية استعلم عن موقفه من فيلم "حفلة 9" المتوقف منذ فترة حتى يضع في خطته مواقف أعماله الأخرى. 

وتناقش الفنان طارق لطفي مع أسرة مسلسل "القاهرة كابول" من أجل تقديم جزء ثانٍ من العمل الناجح، ولكن حتى الآن لم يتخذ أي قرار بشأن العمل المعروض خلال رمضان الماضي.

آخر أعمال طارق لطفي

وكان مسلسل "القاهرة كابول" آخر أعمال الفنان طارق لطفي، والذي قدمه بمشاركة عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان خالد الصاوي والفنان فتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع، وذلك بتواجد عدد كبير من النجوم منهم الفنان القدير نبيل الحلفاوي، وشيرين، وخالد كمال، بمشاركة كريم سرور، إيناس كامل، رشدي الشامي، وحسني شتا، محمد عز، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، وعرض العمل على قنوات الحياة وسي بي سي وحقق انتشارا هائلا، وقدم العملا تفصيلا هائلا للجماعات الإرهابية التي كانت تنوي التوغل في المنطقة وفكرة السيطرة التي تكمن داخل عناصرها واتخاذ الدين مجرد ستار لأعمالهم، وقدم العمل خيوطا درامية وإنسانية مميزة.

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